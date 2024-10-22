Avrupa Fair Play Ödülleri Mardin'de Sahiplerini Buldu

Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) ödülleri, Mardin'de sahiplerine verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, ödül kazananları tebrik etti.

Mardin'in binlerce yıllık tarihiyle farklı etnik kökenlerin, dinlerin, dillerin, kültürlerin barış ve huzur içinde bir arada yaşadığı şehir olduğunu dile getiren Akkoyun, "Ecdadımızdan miras aldığımız huzur, kardeşlik ve hoşgörü kültürü bu toprakların en kıymetli hazinesidir. Adalet, dürüstlük, saygı ve hoşgörü 'Fair Play'in temelini oluşturur ve bu değerler Mardin'in yüzyıllardır yaşattığı kültürle örtüşmektedir. Yüzyıllardır süregelen Mardin'in bu kadim kültürü hoşgörü ve kardeşlik ruhuyla Avrupa Fair Play Birliğinin ödül törenine ev sahipliği yapmamız da son derece manidar ve anlamlıdır. Çünkü Fair Play sadece bir spor anlayışı değil evrensel bir insanlık değeridir." diye konuştu.

Mardin ve Kudüs'ün kültürel yapısıyla "ruhları kardeş" şehirler olduğunu ifade eden Akkoyun, "Ancak bu benzerliğin yanında Mardin'de kardeşlik, hoşgörü ve huzur iklimi hakimken Kudüs'te, Gazze'de zulmün, açlığın ve salgın hastalığın silah olarak kullanıldığı, insanlık onuruyla bağdaşmayan zalim anlayış söz konusudur. Sözde özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından dem vuran ülkelerin İsrail'in zulmüne sessiz kalmaları da samimiyetsizliğin en bariz ifadesidir." dedi.

EFPM Başkanı Philippe Housiaux ise medeniyetler kenti Mardin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak "Fair-Play ruhuna sahip olan ve spora şeref katan kişilikleri ödüllendirmek elbette büyüleyici bir şeydir. Ancak yeterli mi? Hayır. Spor dünyası dünden çok daha fazla bugün dünyada barışın mimarı olmalıdır. Spor sayesinde barış içinde bir dünyada yaşamayı hayal edelim." ifadelerini kullandı.

Törende, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, EFPM Genel Sekreteri İoannis Psilopoulos ve organizasyonun sponsoru iş insanı Mehmet Samsa da konuşma yaptı.

Türkiye'ye 4 ödül

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde 4'ü Türkiye'den 32 sporcu, spor adamı ve kuruluşa Avrupa Fair Play Birliği ödülleri verildi.

TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Avni Küpeli, etik değerlerin ve fair play ideallerinin korunması konusundaki fikirleri ve çabaları nedeniyle EFPM Fair Play Özel Ödülü'nü alırken spiker Orhan Ayhan ile TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Atilla Cömert, EFPM Şeref Diploması ödülünü aldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ise etik değerlerin ve sporda fair play ideallerinin teşviki için Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) Avrupa himayesinde verilen Fair Play Vox Ödülü'ne layık görüldü.