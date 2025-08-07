Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maç, Hollanda basınında geniş yankı buldu. Feyenoord'un ev sahipliği yaptığı maçta, Robin van Persie'nin teknik direktörlüğündeki takım galip geldi. Hollanda basını, Feyenoord'un dirençli oyununu ve son dakika golünü öne çıkardı.
Hollanda basını, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord- Fenerbahçe maçını manşetlerine taşıdı. Feyenoord'un Fenerbahçe'yi 2-1'le geçtiği müsabaka, ülke basınında geniş yankı buldu.
İşte Hollanda basınında atılan manşetler;
"FEYENOORD, EVİNDE FENERBAHÇE'Yİ MAĞLUP ETTİ"
DE TELEGRAAF: " Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi evinde mağlup etti. Doğum günü çocuğu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı takım, Kuip Stadyumu'nda 2-1 galip geldi."
"FENERBAHÇE'YE AĞIR BİR DARBE İNDİRDİ"
NU: " Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye ağır bir darbe indirdi."
"DİRENÇLİ FEYENOORD, FENERBAHÇE'Yİ YENDİ"
ESPN: "Dirençli Feyenoord, Fenerbahçe'yi uzatma dakikalarında mağlup etti."
"İYİ BİR RUH HALİYLE TÜRKİYE'YE GİDİYOR"
AD: " Feyenoord, Fenerbahçe'ye karşı oynanacak rövanş maçı için Hadj Moussa'nın son dakika golüyle iyi bir ruh haliyle Türkiye'ye gidiyor."
"FEYENOORD, MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'SİNİ YENDİ"
NOS: " Feyenoord, uzatmalarda Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yenerek Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı."
"ROTTERDAM'DAKİ YAZ AKŞAMINA RENK KATTI"
VOLKSKRANT: "Feyenoord ilk yarıda Fenerbahçe karşısında sergilediği canlı performansla Rotterdam'daki güzel bir yaz akşamına özel bir renk kattı. İkinci yarıda çok daha zayıf bir performans sergilemesine rağmen Feyenoord maçı 2-1 kazandı."
"UZATMALARDA FENERBAHÇE'Yİ MAĞLUP ETTİ"
RTL: "Feyenoord, De Kuip'te uzatma dakikalarında Fenerbahçe'yi mağlup etti."
"FEYENOORD, TÜRKİYE'YE ÖNDE GİDİYOR"
TUBANTIA: "Anis Hadj Moussa'nın son dakikalarda attığı etkili kafa golüyle Feyenoord, gelecek hafta Türkiye'ye 2-1 önde gidiyor."
"DE KUIP'TE ÇILGIN SON"
MSN: "De Kuip'te çılgın son! Hadj Moussa, Feyenoord'u iyi bir pozisyona taşıdı."