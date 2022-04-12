Atıcılıkta Erzincanlı sporcular 2 birincilik, 2 üçüncülük elde etti

MERSİN (İHA) - Ateşli Silahlar Bütün Dallar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Erzincanlı sporcular 2 birincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin Erdemli Atıcılık Poligonun da 40 kulüpten 304 sporcunun katılımıyla Ateşli Silahlar Bütün Dallar Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Şampiyonada Erzincanlı sporculardan Genç Erkekler Ateşli Tüfek 3*20 disiplininde yarışan Galip Berat Afak Türkiye şampiyonu oldu. Yıldız Bayanlar Yat disiplininde yarışan Nas Ebrar Mühürdaroğlu Türkiye Şampiyonu oldu.

Genç Erkekler Yat disiplinde yarışan Yiğit Geçim Türkiye üçüncüsü oldu.

Genç Bayanlar Yat disiplininde yarışan Elif Zeynep Geçim'de Türkiye üçüncüsü oldu.

"Sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor"

Bu sezonun ilk ateşli silah müsabakası olduğunu belirten Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Zeki Altıntaş, "18 tane il, 40 tane kulüp, 304 sporcumuz bu yarışmada yarıştı. Şimdi burada barajı aşan sporcularımız için milli takım olayımız olacak. Rusya'da olması gereken Avrupa Şampiyonası savaş nedeniyle alındı ve Polonya'ya verildi. Polonya'da kısmetse bu Avrupa Şampiyonası'na sporcularımız iştirak edecek. Onun arkasından da Mısır'da olacak bir Dünya Şampiyonası var. Yine o dünya şampiyonasında ekiplerimiz mücadele edecek" dedi. - ERZİNCAN