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Atakaş Hatayspor, Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi. Strandberg, Dele-Bashiru ve Rivas'ın golleriyle Hatayspor galibiyete ulaştı.

Stat: Mersin

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kilama, Ghoulam (Dk. 87 Cemali Sertel), Maksimovic, Kerim Alıcı (Dk. 46 Recep Burak Yılmaz), Matondo, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 65 Görkem Sağlam), Sousa (Dk. 56 Dele-Bashiru), Doğukan Sinik (Dk. 56 Boudjemaa), Rivas, Strandberg

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Soner Gönül, Satka (Dk. 27 Van Drongelen), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dimata), Osman Çelik (Dk. 46 Benasser), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 65 Muja), Holse Justesen, Raman Dirk (Dk. 74 Fofana)

Goller: Dk. 3 Strandberg, Dk. 89 Dele-Bashiru, Dk. 90+2 Rivas (Atakaş Hatayspor )

Sarı kartlar: Dk. 34 Kerim Alıcı, Dk. 60 Ghoulam, Dk. 69 Erce Kardeşler, Dk. 80 Maksimovic (Atakaş Hatayspor ), Dk. 41 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi.

71. dakikada Hatayspor etkili geldi. Samsunspor defansının uzaklaştırdığı topu kontrol eden Görkem Sağlam, ceza sahası dışından şut çekti ancak meşin yuvarlak az farkla soldan auta çıktı.

89. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Rivas'ın pasıyla soldan kale sahasına giren Dele-Bashiru, topu kaleci Okan Kocuk'un yanından filelere gönderdi: 2-0

90+2. dakikada rakip defansı eksik yakalayan Hatayspor'da Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Rivas'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0

Hatayspor karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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