Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda pas ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor'a konuk olacak Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, pas ve dar alan çalışması yapıldı.
Basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.