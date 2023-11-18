Atakaş Hatayspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda oyuncular, kondisyon çalışması gerçekleştirdi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, 25 Kasım Cumartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak Hatayspor, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda antrenman yaptı.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda oyuncular, kondisyon çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Kaynak: AA / Spor