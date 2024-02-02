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Aslan ilk yarıda fişi çekti! Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda devirdi

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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u Nelsson ve Barış Alper'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Nefes kesen maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı.

NELSSON PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye etkili başlayan sarı-kırmızılılar, maçın 5. dakikasında Nelsson'un kafayla attığı golle 1-0 öne geçti.

Aslan ilk yarıda fişi çekti! Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda devirdi

BARIŞ ALPER SAHNEDE

Attığı gol sonrası baskısını daha da arttıran sarı-kırmızılılar 11. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı.

Aslan ilk yarıda fişi çekti! Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda devirdi

ICARDI ATTI AMA OFSAYT

43. dakikada Galatasaray golü buldu ancak ofsayt. Mertens'in sol kanattan ortasında Icardi ceza sahası içinde tek dokunuşla kalecinin üstünden topu ağlara yolladı. Ancak karar ofsayt.

Aslan ilk yarıda fişi çekti! Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda devirdi

İLK YARI BAŞKA GOL OLMADI

2-0 geriye düşen Samsunspor farkı azaltmaya çalışsa da mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 2-0'lık skorla girdi.

İKİNCİ YARI TEMPO DÜŞTÜ

Mücadelenin ilk yarısına kıyasla ikinci yarıda tempo seviyesi giderek düşmeye başladı. Maçta başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar Samsun deplasmanından 3 puanla döndü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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