Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası devam ediyor - Haberler

- Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası devam ediyor

MERSİN - Uluslararası Cimnastik Federasyonu takviminde önemli bir yere sahip olan Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası Mersin'de devam ediyor.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu takviminde önemli bir yere sahip olan Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası Mersin Cimnastik Salonu'nda sürüyor. Mersin'in ev sahipliğinde organize edilen şampiyonaya 14 ülkeden 89 sporcu katılırken, Türkiye'yi 12 sporcu temsil ediyor. Organizasyonun son günü, artistik müsabakalarıyla başladı. Bireysel ve takım halinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, jüriden en yüksek puanı almak için performanslarını sergiledi.

Millilerden 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya

Organizasyonun dün yapılan müsabakalarında milliler, 2 altın 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı. Erkeklerde artistik cimnastik branşında takım halinde yarışan Volkan Arda Hamarat, Ahmet Burak Ekici ve Altan Doğan'dan oluşan milli takım, üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Yarışmada Fransa birinci, İspanya ikinci oldu.

İtalya'nın birinci, İspanya'nın da ikinci olduğu şampiyonada; kadınlarda Zeynep Kurtuluş, Atiye Berra Karademir ve Beren Bay'dan oluşan Ay-yıldızlı ekip üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Bireysel performansların sergilendiği aerobik cimnastikte, erkeklerde Göktürk Balcı, kadınlarda Şimal Seyman ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Takım halindeki yarışlarda da Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı temsil ettiği milli takım birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride Yunanistan ikinci, Cezayir de üçüncü sırada yer aldı.

Çift halinde yapılan müsabakalarda da milli takım, Okay ve Şimal'in performansıyla altın madalyaya uzanırken, Portekiz ikinci, İtalya da üçüncü oldu.

Ritmik cimnastikteki yarışmalarda ise İtalya birinci, İspanya ikinci, Yunanistan üçüncü oldu.