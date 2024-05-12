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Arsenal, Manchester United'ı yenerek zirveye yerleşti

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İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk olduğu Manchester United'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla Manchester City'nin 1 puan önünde zirveye yerleşti. Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü Premier Lig'de 86 puana ulaşan Arsenal, bir maçı eksik Manchester City'nin 1 puan önünde zirveye çıktı.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk olduğu Manchester United'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla Manchester City'nin 1 puan önünde zirveye yerleşti.

Ligin 37. haftasında oynanan maçta Arsenal, 20. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle Manchester United deplasmanında 1-0 kazandı.

Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü Premier Lig'de 86 puana ulaşan Arsenal, bir maçı eksik Manchester City'nin 1 puan önünde zirveye çıktı.

Manchester City, bu haftaki maçını 14 Mayıs Salı günü Tottenham deplasmanında oynayacak. Ligin son haftasında ise Arsenal, Everton'ı, Manchester City ise West Ham United'ı konuk edecek.

Kaynak: AA / Spor

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