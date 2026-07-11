Arjantin, İsviçre maçının hazırlıklarını tamamladı

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde İsviçre'yle karşılaşacak Arjantin, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kansas City'de bulunan Sporting KC Antrenman Merkezi'nde yapılan antrenman, teknik direktör Lionel Scaloni yönetiminde gerçekleştirildi.

Yıldız futbolcu Lionel Messi'nin de yer aldığı idman, sahada yapılan ısınma koşuları ve istasyon çalışmasıyla başladı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda futbolcular daha sonra top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise İsviçre maçının taktiği üzerinde duruldu.

Arjantin-İsviçre mücadelesi, yarın TSİ 04.00'te Kansas City Stadı'nda oynanacak.