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Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in, popüler internet dizisi Gibi'nin setinden fotoğraflar paylaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Seti ziyaret eden Güler'in dizide konuk oyuncu olarak da yer aldığı iddia ediliyor.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, lige verilen arayı Türkiye ziyaretleriyle değerlendirdi. Önce eski kulübü Fenerbahçe'ye uğrayan Güler, ardından fenomen dizi Gibi'nin setine sürpriz bir ziyaret yaptı.

FEYYAZ YİĞİT İLE PAYLAŞIM

Dizinin hem başrolü hem de senaristlerinden biri olan Feyyaz Yiğit ile sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Güler, paylaşımına dizideki "Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz" repliğini not düştü.

Arda Güler oyuncu oldu

KONUK OYUNCU OLACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Yıldız futbolcunun o paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim alırken, dizide konuk oyuncu olarak da yer alacağı iddia edildi. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizide Arda'yı da görebiliriz.

Arda Güler oyuncu oldu

Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

yaw bırak sen futboluda yapamadın ki

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Haber YorumlarıMehmet Yüksel:

Yakışıklı kardeşim her şey yakışır

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıVlkn Shn:

İyide yaparsın koçum devam ke

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Sahada oynatmayınca ne yapsın çocuk

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme11
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