Arda Güler'in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu

Arda Güler'in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemelerinde Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in korner öncesi yaptığı hareket İspanya'da gündem oldu. Arda'nın köşe vuruşu sırasında kendisiyle birlikte topun başında olan Hakan Çalhanoğlu'nun yanına giderek kulağına bir şeyler fısıldaması İspanyolların dikkatini çekti.

A Milli Takım'ın Gürcistan'ın 3-2 yenerek 2026 Dünya Kupası Elemelerine galibiyetle başladığı maçta, Arda Güler'in ilk gol öncesi korner kullanırken yaptığı bir hareket İspanyol basınında gündem oldu.

ARDA'NIN HAREKETİ OLAY OLDU

Arda'nın köşe vuruşu sırasında kendisiyle birlikte topun başında olan Hakan Çalhanoğlu'nun yanına giderek kulağına bir şeyler fısıldaması ve Gürcistan'ın dikkatini dağıtması İspanyolların dikkatini çekti.

İşte o manşetler;

Marca: "Güler ve Aktürkoğlu İspanya'yı uyardı. Muhteşem bir maç çıkaran Real Madridli oyuncu gol pası verirken, Türk forvet de iki gol attı. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolculuğu, bir galibiyetle mümkün olan en iyi şekilde başladı. Arda Güler ve Aktürkoğlu, sırasıyla birer asist ve iki golle takımlarına liderlik ederek Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiler. Türkler için dezavantajlı olan şey ise Barış Alper Yılmaz'ın pazar günü İspanya karşısında oynayamayacak olması."

Georgia Today:"Gürcistan Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerine yenilgiyle başladı. Willy Sagnol'un kadrosu Türkiye'yi konuk etti ve iki önemli oyuncusunun (Kiteishvili ve Chakvetadze) yokluğunda 2-3 mağlup oldu."

1TV:"Gürcistan Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerine Tiflis'te Türkiye'ye 2-3 yenilerek başladı. Gürcistan, maça ev sahipliği yaptı ancak açılış maçında puan alamadı."

AS:"Şimdi Arda Güler'in iyi formunun tadını çıkarma sırası Türkiye'de. Ay-yıldızlı takım, Gürcistan deplasmanından galip döndü. Real Madridli oyuncu, ilk golün asistini yaparak takımını maçın başından itibaren öne geçirdi. Maç boyunca Türklere yol gösteren oydu. Fenerbahçe'nin yıldız transferi Aktürkoğlu, Gürcistan'ı batıran iki golle diğer önemli oyuncuydu."

Öte yandan AS'ta Arda Güler'in ilk gol öncesi korneri kullanırken yaptığı hareket İspanya'da gündem oldu. Arda'nın köşe vuruşu sırasında kendisiyle birlikte topun başında olan Hakan Çalhanoğlu'nun yanına giderek kulağına bir şeyler fısıldaması ve Gürcistan'ın dikkatini dağıtması İspanyolların dikkatini çekti.

"Arda Güler'in 85 milyon kişiye hayal kurduracak 3. dakikadaki numarası" başlığıyla verilen haberde "Real Madridli oyuncu köşe gönderine yaklaştı ve topa vurmadan önce takım arkadaşının kulağına fısıldadı. Türkiye, Dünya Kupası elemelerine değerli bir galibiyetle başladı" ifadelerine yer verildi.

Mundo Deportivo:"Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu, İspanya'yı ağırlamadan önce Türkiye'yi zafere taşıdı. Real Madrid ve Fenerbahçeli futbolcular, İspanya'nın da yer aldığı E Grubu'nda, 2026 Dünya Kupası elemelerinin ilk maçında Gürcistan'a karşı alınan galibiyette kilit rol oynadı. Türkler için tek olumsuz not, Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart görmesiydi."

El Desmarque: "Arda Güler Osmanlı zaferinde parlıyor... Orta saha oyuncusu Arda Güler, Türkiye'de liderliği ele geçirdi ve vizyonu ve yeteneği, Türk Milli Takımı'nın Gürcistan'ı Tiflis'te yenerek 2026 Dünya Kupası'na doğru ilk adımlarını atmasına yardımcı oldu. Real Madridli oyuncu, İtalyan Vincenzo Montella'nın takımının üç golünde de katkı sağladı. Gürcistan kaybetti ve Türkiye Dünya Kupası yolunda ilk adımını attı. Şimdi İspanya'yı bekliyorlar."

Haberler.com / Barış Polat - Spor
Fenerbahçe'den Mourinho iddialarına yalanlama geldi

İddialar doğru mu? Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması
Haberler.com
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSelman kaya:

Zaten maç içinde en çok yaptığı şey birilerinin kulağına gidip bir şey fısıldamak... oyundan çok milletle konuşmakla geçiriyor... hep birilerine bir şey fısıldıyor bu huyunu hiç sevmiyorum

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Senmi vurucan abi demiştir ;)

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

yine saçma bir başlık

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

Aman Allah'ım iyiki gürcistanlı futbolcuların dikkatini dağıtmış bu fısıltı ile yoksa halimiz harap olacakmış 3-0 dan 3-2 ye zafer diyorlar. Haydi arda efendi pazar günü iyi fısıldaşında ispanyolların dikkatini dağıtın

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

İspanya bizj delik deşik eder pardon yanj ;)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
