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Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı

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Real Madrid'de forma giyen futbolcu Arda Güler'in Behzat Ç.'nin yıllar önce vizyona giren sinema filmi Behzat Ç. Ankara Yanıyor'da rol aldığı ortaya çıktı.

Şimdilerde Real Madrid'de forma giyen ve attığı her adım gündem olan 19 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Arda Güler'in yıllar önce Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı.

FİLMDE DE FUTBOLCUYA OYNAMIŞ

Güler, her bölümü hayranlıkla izlenen Behzat Ç.'nin 2013 yılında çekilen Behzat Ç. Ankara Yanıyor isimli filmde çocuk oyuncu olarak rol almış. Küçük bir futbolcu olan Güler'in Behzat Ç.'nin antrenör olduğu bir sahnede, takım arkadaşlarıyla birlikte toplanarak oyuncu Erdal Beşikçioğlu'ndan taktik aldığı görüldü. Arda Güler'in yer aldığı sahne kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı

Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı

Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı

Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Real Madrid Arda Güler Ankara Sinema Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Gjerj Kastoroiti:

ne yapalım şimdi biz ? milletin yicegi ekmeği yok

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Mert Kalyoncu:

Filozof Atakan zannettim onu.

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