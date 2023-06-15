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Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu

Spor Haberleri

Arda Güler'in annesi Serap Güler sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her seçim bir vazgeçiştir." ifadelerini kullandı. Bu sözleri genç yıldızın takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlayan Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada yaptıkları organizasyonla "Bizi bırakma Arda Güler" etiketini dünya gündemine soktu.

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, yuvadan uçabilir. Genç yıldızın annesi yaptığı paylaşımla kafaları karıştırırken, sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları organizasyonla dünya gündemine oturdu.

"HER SEÇİM BİR VAZGEÇİŞTİR"

Arda Güler'in annesi Serap Güler yaptığı paylaşımda, "Her seçim bir vazgeçiştir." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu paylaşımı Arda Güler'in takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlarken, sosyal medyada geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu

"BİZİ BIRAKMA ARDA GÜLER"

Fenerbahçeliler "Bizi bırakma Arda Güler" etiketini yaptıkları paylaşımlarla kısa sürede dünya gündemine soktu. Taraftarlar, Arda Güler'e takımdan ayrılmaması yönünde çağrıda bulundu.

Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu

Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu

Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu

Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu

Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu

Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu

Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu

Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu

Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

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