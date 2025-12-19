Sahne minik Arda Güler'lerle doldu: Güler ailesi göz yaşlarını tutamadı

Bolu'da düzenlenen törende '2025 Yılın Sporcusu' ödülüne layık görülen Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, gönderdiği video mesajda, " Bolu'nun yeri benim için çok ayrı. Bir şehri, bir ülkemi temsil ediyor olmak, başarılar kazanıp sizi gururlandırmak benim için paha biçilemez" dedi.

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler onuruna Bolu'da görkemli bir ödül gecesi düzenlendi. Bolu Platformu ve Batı Karadeniz Otelciler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun sunuculuğunu Ertem Şener ve Merve Ahu Sarı üstlendi. Törene Arda Güler'in annesi Serap Güler, babası Ümit Güler, ablası Nurgül Güler ve dedesi Mehmet Güler'in yanı sıra çok sayıda aile büyüğü katıldı.

Minik Arda'lar sahnede

Gecede sahne alan BAİBÜ Çocuk Korosu ile Milli Eğitim Müdürlüğü Arkadaşım Keman Orkestrası öğrencileri, üzerlerindeki Arda Güler formalarıyla unutulmaz bir gösteriye imza attı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan grubun performansı salonu dolduranlar tarafından dakikalarca alkışlanırken, "minik Arda'ları" izleyen abla Nurgül Güler ve anne Serap Güler gözyaşlarına hakim olamadı.

Futbol dünyasından özel mesajlar

Törende ayrıca futbol dünyasının efsane isimleri de genç yeteneği yalnız bırakmadı. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, eski futbolcu Emre Belözoğlu, eski futbolcu Alex de Souza, eski futbolcu Mesut Özil ve UEFA eski 1. Asbaşkanı Şenes Erzik'in Arda Güler için hazırladığı özel video mesajlar katılımcılara izletildi.

"Başarılar kazanıp sizi gururlandırmak benim için paha biçilemez"

Bolu'nun kendisi için taşıdığı değeri ifade eden Arda Güler, gönderdiği video mesajda, "Oradaki tüm hemşerilerime selamlar, sevgiler. Ailemle birlikte bu gururu sizlerle, onu da yüz yüze paylaşmayı çok isterdim. Bolu benim için çok değerli. Tatillerimi orada geçirmeyi çok seviyorum. Ülkemizin her yeri cennet gibi ama Bolu'nun yeri benim için çok ayrı. Her zaman söylerim, benim en büyük gücüm bana inanan, beni destekleyen, dualarını eksik etmeyen insanlar. Bir şehri bir ülkemi temsil ediyor olmak, başarılar kazanıp sizi gururlandırmak benim için paha biçilemez. Sizi de çok seviyorum. Bu geceyi düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

Baba Ümit Güler: "Başarısından çok karakteriyle anılması en büyük mutluluğum"

Oğlunun sadece yeteneğiyle değil, karakteriyle de anıldığını ifade eden baba Ümit Güler, "Geldiği yer yalnızca yeteneğiyle yalnızca çalışmayla açıklanamaz. Bu yol sabırla, inançla, mücadeleyle yürümüş bir yoldur. Zaman zaman zorlandı ama hiçbir zaman yolundan vazgeçmedi. Bir baba olarak en büyük mutluluğum şudur: Oğlumun başarısından çok karakteriyle anlı yolu olması, iyi bir evlat olduğu futbolundan daha çok benim duyduğum kelimeler bunlar bizi çok mutlu ediyor. Bu süreçte emeğe geçen herkese hocalarına, yol arkadaşlarına, dualardan bir an olsun eksik etmeyen annesine, hep yanında olan ablasına her zaman destek olan sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Var olun. Saygı ve sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Anne Serap Güler: "Duygu yüklemesi yaşadım"

Sahnede gözyaşlarını tutamayan ve büyük bir gurur yaşadığını belirten anne Serap Güler, "Teşekkür ederim. İyi akşamlar hepinize. Bana o kadar çok duygu yüklenmesi yapıldı ki bugün yine çok gururluyum, çok duyguluyum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslında hazırladığım cümlelerim kelimelerim vardı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun emeğine geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Heykeltraş Seymen Erbayoğlu tarafından yapılan Arda Güler heykeli ailesine teslim edildi. - BOLU