Antalyasporlu Yüzücü Bulgaristan'da 2 Gümüş Madalya Kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Sharks Swimming Cup'ta, Antalyasporlu yüzücü 2 gümüş madalya kazandı.

Bulgaristan Yüzme Federasyonu tarafından çeşitli ülkelerden sporcuların katılımı ile düzenlenen Sharks Swimming Cup, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde gerçekleştirildi. Kupaya katılan ay yıldızlı kulaçların kafilesinde yer alan Antalyaspor yüzme takımının başarılı ismi Poyraz Şan Aşkın, Burgaz'dan 2 gümüş madalya ile ayrıldı. Yüzme Milli Takımı'nın geniş bir kadro ile katıldığı organizasyonun 400 ve 800 metre yarışlarında etkili bir performans gösteren Poyraz Şan, iki mesafeyi de ikinci sırada tamamlayarak millilerin Burgaz'da kazandığı toplam 49 madalyaya 2 madalya ile katkıda bulundu. - ANTALYA