Antalyaspor - RAMS Başakşehir Maçında İlk Yarının Özeti: 0-2
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, RAMS Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarıda Başakşehir, Eldor Shomurodov ve Nuno Do Costa'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Antalyaspor'da Doğukan Sinik, 44. dakikada kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Streek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
16. dakikada Doğukan Sinik'in orta sahanın gerisinden ceza alanı içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Abdülkadir'in şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlak kornere çeldi.
22. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Crespo, ceza sahası içine gönderdiği pasta Shomurodov topla buluştu. Shomurodov'in altıpas üzerinde bekletmenden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter topu son anda kornere çeldi.
44. dakikada Doğukan Sinik, hakem Ümit Öztürk'e yaptığı itiraz sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
45+4. dakikada Yusuf Sarı'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Opoku'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Nuno Do Costa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Lautaro Giannetti, Dzhikiya, Kenneth Paal, Jesper Ceesay, Sander van de Streek, Abdülkadir Ömür, Saric, Doğukan Sinik, Gueye
Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Soner Dikmen, Ramzi Safuri, Cvancara, Nikola Storm, Yohan Boli, Kerem Kayaarası, Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Erol Bulut
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Nuno Do Costa, Eldor Shomurodov
Yedekler: Doğan Alemder, Onur Ergün, Olivier Kemen, Selke, Jakub Kaluzinski, Deniz Türüç, Amine Harit, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Ivan Brnic
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Eldor Shomurodov (dk. 22), Nuno Do Costa (dk. 45+4) (RAMS Başakşehir)
Sarı kart: Miguel Crespo (RAMS Başakşehir)
Kırmızı kart: Doğukan Sinik (dk. 44) (Antalyaspor) - ANTALYA