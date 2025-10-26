Haberler

Antalyaspor - RAMS Başakşehir Maçında İlk Yarının Özeti: 0-2

Antalyaspor - RAMS Başakşehir Maçında İlk Yarının Özeti: 0-2
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, RAMS Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarıda Başakşehir, Eldor Shomurodov ve Nuno Do Costa'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Antalyaspor'da Doğukan Sinik, 44. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Streek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Doğukan Sinik'in orta sahanın gerisinden ceza alanı içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Abdülkadir'in şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlak kornere çeldi.

22. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Crespo, ceza sahası içine gönderdiği pasta Shomurodov topla buluştu. Shomurodov'in altıpas üzerinde bekletmenden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter topu son anda kornere çeldi.

44. dakikada Doğukan Sinik, hakem Ümit Öztürk'e yaptığı itiraz sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

45+4. dakikada Yusuf Sarı'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Opoku'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Nuno Do Costa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Lautaro Giannetti, Dzhikiya, Kenneth Paal, Jesper Ceesay, Sander van de Streek, Abdülkadir Ömür, Saric, Doğukan Sinik, Gueye

Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Soner Dikmen, Ramzi Safuri, Cvancara, Nikola Storm, Yohan Boli, Kerem Kayaarası, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Erol Bulut

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Nuno Do Costa, Eldor Shomurodov

Yedekler: Doğan Alemder, Onur Ergün, Olivier Kemen, Selke, Jakub Kaluzinski, Deniz Türüç, Amine Harit, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Eldor Shomurodov (dk. 22), Nuno Do Costa (dk. 45+4) (RAMS Başakşehir)

Sarı kart: Miguel Crespo (RAMS Başakşehir)

Kırmızı kart: Doğukan Sinik (dk. 44) (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıt gündem oldu
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Emekli bekçi baba-oğula kurşun yağdırdı: Baba öldü, oğlu yoğun bakımda
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.