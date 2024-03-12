Antalyaspor Masa Tenisi Takımı İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü turnuvasında 11 madalya kazandı

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü turnuvasında Antalyaspor Masa Tenisi Takımı, 11 madalya kazandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü turnuvası, Masa Tenisi Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlendi. Mart ayının başında Atatürk'ün Antalya'ya geliş yıl dönümü turnuvasında 11 madalya toplayan Antalyaspor Masa Tenisi Takımı, bu turnuvadan da 11 madalya ile ayrıldı.

Antalya Spor Salonu'nda yapılan turnuvanın en küçük yaş kategorisi olan minik altı kategorisinde müsabakaya katılan Antalyasporlu Asya Ece Çalışkan, ikincilik kazanırken; minikler kategorisinde Talya Büyükozer ve Deniz Devrim Ünal, küçüklerde Nazlınur Akgün ve Timur Büyüközer de ilk iki sırayı elde etti.

Yıldızlar kategorisinde Emir Mustafin ve Salih Hikmet Aytar, Gençler'de Serhat Koç ve Ruya Öztorun ve son olarak büyükler Consolation klasmanında ise Serhat ve Baver Koç ikilisi ilk iki sıraya isimlerini yazdıran kırmızı-beyazlı raketler oldu.

İki turnuvadan 11'er madalya kazanan Antalyaspor Masa Tenisi Takımı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü turnuvası için çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA