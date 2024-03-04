Antalyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Ogün Özçiçek'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle üstten kornere çeldi.

13. dakikada Van de Streek'in karşı karşıya pozisyonda sert şutunu kale çizgisinden Mbakata kafayla çıkardı. Topu bir kez daha önünde bulan Van de Streek, pasını arkasındaki Buksa'ya aktardı, bu futbolcunun vuruşunu Mbakata, yine çizgi üzerinden çıkardı.

14. dakikada Larsson'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde topu kontrol eden Buksa'nın vuruşunu kaleci kurtardı.

26. dakikada Larsson'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

40. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan altıpasa yaptığı ortada Larsson'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Bersan Duran

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol, Sam Larsson, Adam Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Erdal Rakip, Safuri, Milosevic, Ömer Toprak, Naldo, Bytyqi, Emre Uzun, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihallaç, Djilobodji, N'koulou, Mbakata, Furkan Soyalp, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic, Gradel, Maxim, Draguş

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Badji, Jevtovic, Morais, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Monteiro,Mirza Cihan, Bahadır Gölgeli

Teknik direktör: Marius Ninel Şumudica

Gol: Larsson (dk. 40) (Antalyaspor)

Sarı kart: Markovic (Gaziantep FK) - ANTALYA