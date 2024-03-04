Antalyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, Gaziantep FK'yı evinde konuk ettiği maçta 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Ogün Özçiçek'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle üstten kornere çeldi.
13. dakikada Van de Streek'in karşı karşıya pozisyonda sert şutunu kale çizgisinden Mbakata kafayla çıkardı. Topu bir kez daha önünde bulan Van de Streek, pasını arkasındaki Buksa'ya aktardı, bu futbolcunun vuruşunu Mbakata, yine çizgi üzerinden çıkardı.
14. dakikada Larsson'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde topu kontrol eden Buksa'nın vuruşunu kaleci kurtardı.
26. dakikada Larsson'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
40. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan altıpasa yaptığı ortada Larsson'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Bersan Duran
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol, Sam Larsson, Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Erdal Rakip, Safuri, Milosevic, Ömer Toprak, Naldo, Bytyqi, Emre Uzun, Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihallaç, Djilobodji, N'koulou, Mbakata, Furkan Soyalp, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic, Gradel, Maxim, Draguş
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Badji, Jevtovic, Morais, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Monteiro,Mirza Cihan, Bahadır Gölgeli
Teknik direktör: Marius Ninel Şumudica
Gol: Larsson (dk. 40) (Antalyaspor)
Sarı kart: Markovic (Gaziantep FK) - ANTALYA