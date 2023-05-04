Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: 'Beşiktaş karşısında galibiyet için çıkacağız'

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'un basın sözcüsü Adnan Başkan, adil bir yönetim istediklerini ve takımlarının galibiyet için sahaya çıkacağını söyledi.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, maçın hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takımda zorlu Beşiktaş maçı öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor'un basın sözcüsü Adnan Başkan, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Kendi takımlarına güvendiklerini söyleyen Başkan, "Tek dileğimiz, TFF'ye bağlı tüm hakemlerin ve kurulların adalet terazisini eşit tutmasıdır. Biz Antalyaspor olarak bundan önce olduğu gibi önce takımımıza, sonra da adil yönetim göstereceğine inandığımız hakemlerimize güvendiğimizi ifade ediyoruz. Büyük taraftarlarımızı da öncelikle Beşiktaş, ardından bu sezon evimizde oynayacağımız son maç olan Başakşehir maçına davet ediyoruz" diye konuştu.