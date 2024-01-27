Antalyalı Sporcu Nurettin Can Salcı Modern Pentatlonda Başarı Peşinde

Antalya'da yaşayan sporcu Nurettin Can Salcı, milli sporcu İlke Özyüksel'e duyduğu hayranlıkla başladığı modern pentatlonda başarılı olmak için yoğun tempoyla çalışıyor.

Lise yıllarında atletizmle ilgilenen annesinin yönlendirmesiyle 9 yaşında yüzmeye başlayan Salcı, yaklaşık 15 yaşına kadar bu branşta çeşitli dereceler elde etti. Kovid-19 salgını nedeniyle antrenmanlarına devam edemeyen Salcı'nın hayatı, bu dönemde başarılarına tanık olduğu milli sporcu İlke Özyüksel ile değişti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beşinci olarak Türkiye tarihinde bu alanda bir ilki yaşayan milli sporcunun başarıları Nurettin Can Salcı'nın modern pentatlona yönelmesine neden oldu. Sporcusu olduğu Trio Spor Kulübünde talebi üzerine kendisi için modern pentatlon branşı açılan ve çalışmalara başlayan Salcı, kısa sürede hazırlandığı yarışmalarda birçok başarı derece kazandı.

2022'de Kahramanmaraş, Bandırma ve Konya UİPM Lazer Run Yarışlarında Türkiye birinci olan Salcı, bu yıl katıldığı Ankara 2024 Ulusal Sıralama ve Türkiye Şampiyonası'nda ise üçüncü olma başarısını gösterdi.

Salcı, sıralama yarışlarında derecelerini sürdürerek milli takım formasını giymek için haftanın 6 günü sabahın ilk ışıklarından gece saatlerine kadar havuz, eskrim salonu ve atletizm pisti arasında adeta mekik dokuyor.

En büyük hayali Türkiye'yi tıpkı İlke Özyüksel gibi olimpiyatlarda temsil etmek olan Salcı, ülkesine madalya gururu yaşatmak için çalışıyor.

"Spor hayatımın çok önemli bir parçası"

17 yaşındaki genç pentatlet, AA muhabirine, küçük yaşta başladığı sporun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Sporsuz bir hayat düşünemediğini söyleyen Salcı, "Ben sporla büyüdüm. Mutluyken üzgünken hep spor yaptım. Spor hayatımın çok önemli bir parçası. Yüzme branşında iyi dereceler elde ettim. Sonrasında salgın sürecinde antrenmanlarıma devam edemedim. Sosyal medyada bizim branşımızın en iyisi olan ve olimpiyatlarda yarışan İlke Özyüksel'i gördüm. Baktım branş çok hoşuma gitti. İçerisinde atletizm, eskrim ve yüzme var. 'Ben de bunu yaparım' dedim. Sonra bu branşta yarışmaya başladım." diye konuştu.

Ailesinin de desteğiyle spor hayatında yeni bir sayfa açtığını dile getiren Salcı, o günden bu yana 4 farklı antrenörle haftanın 6 günü antrenman yaptığını aktardı.

Modern pentatlonun oldukça özverili ve çok yönlü bir çalışmayı gerektirdiğini aktaran Salcı, "Süreç çok yoğun geçiyor. Bazen haftanın 6 günü üç antrenman yapıyordum. Şimdi ise sabah 05.00'te kalkıp yüzüyorum, ardından okula gidiyorum. Okuldan sonra çift antrenman yapıyorum. Gerçekten çok zorladığı zamanlar oluyor ama emeğimin karşılığını alıyorum, güzel başarılar elde ediyoruz. Çok sık sosyal aktivitem yapamıyorum ama yarışlarda edindiğimiz arkadaşlıklar, insanlar sosyal çevremiz oluyor." ifadelerini kullandı.

"En büyük hayalim milli formayı giyerek olimpiyatlara katılmak"

Salcı, bu motivasyonla milli takım kadrosunun belirleneceği sıralama yarışlarına hazırlandığını ileterek, şöyle konuştu:

"Milli takıma girersem önce Büyükler Dünya Kupası'na ardından İspanya'ya 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ve Litvanya'da yapılacak 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na katılabileceğim. Ailem bu yolda bana çok emek verdi. Hem onları gururlandırıp hem de tüm antrenörlerimin benimle gurur duymalarını istiyorum. En büyük hayalim milli formayı giyerek olimpiyatlara katılmak. Bu yolda İlke abla benim için çok önemli bir rol oldu. Onu hep idol olarak gördüm. İlke ablayı örnek göstererek, bu branşa başladım yarışmalara hazırlandım. Aynı zamanda Buğra Ünal'da benim için önemli bir rol model oldu. İkisini de çok seviyorum. Onların izinden onların izinden yürümek istiyorum."

Baba Necati Salcı da oğluyla gurur duyduğunu, milli forma giyerek ülkesini gururlandırmasının hayalini kurduklarını ifade etti.