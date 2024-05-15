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Antalya'da İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlenecek

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Antalya'da düzenlenecek 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İngiltere, Almanya, Polonya, Belçika, Yunanistan, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka mücadele edecek.

Antalya'da düzenlenecek 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İngiltere, Almanya, Polonya, Belçika, Yunanistan, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka mücadele edecek.

İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İngiltere, Almanya, Polonya, Belçika, Yunanistan, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka mücadele edecek. 13 ülkenin erkek milli takımlarının katılacağı şampiyona 20 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Turnuva öncesi tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda basın toplantısı düzenlendi. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Milli Takım Teknik Direktörü Ramazan Karacif ve takım kaptanı Ersin Mert yapılacak olan organizasyon hakkında ve maçlarla ilgili bilgiler verdi.

Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı, turnuvanın açılış maçında 21 Mayıs'ta Serik İsmail Ogan Stadyumu'nda Fransa İşitme Engelliler Milli Takımı ile karşılaşacak.

Türkiye'nin grubunda Fransa, Polonya ve Belçika yer alıyor.

Şampiyonanın grup aşaması maçları 20-26 Mayıs tarihlerinde, çeyrek finaller 28 Mayıs, yarı finaller 30 Mayıs, final ve üçüncülük maçları ise 1 Haziran'da oynanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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