Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan ASKF İbradı Ormana Spor Köyü açıldı. İlk etapta 60 kişinin konaklayabileceği ve çok sayıda branşa ev sahipliği yapacak olan spor köyüne 81 ilden müracaat oldu.

- Antalya'da 60 sporcunun konaklayabileceği spor köyü açıldı

81 ilden spor köyüne gelmek için müracaat oldu

ANTALYA - Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yaptırılan, ilk etapta 60 kişinin konaklayabileceği ve çok sayıda branşa ev sahilliği yapacak olan ASKF İbradı Ormana Spor Köyü'nün açılışı gerçekleştirildi.

İbradı Belediyesi'nden 25 yıllığına kiralanan alana çok sayıda branşın yapılabileceği bir tesisin yapımına başlayan Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından, 60 kişilik kafilenin konaklayabileceği ve çok sayıda branşta sporun yapılabileceği tesiste çalışmaları tamamladı. Açılış töreninin ardından İbradı Kaymakamı İsmail Demirtaş adına "İnsanlar Yaşarken Anılmalıdır" Ormana Spor Köyü Futbol Turnuvası ile başladı. 30'ar dakikadan iki devreli sistemle oynanacak olan turnuvaya 4 takım katılım gösterecek. Yatılı konaklama imkanı sunulan tesiste 6 müsabakadan oluşan turnuva, ödül töreni ve kupa ve madalya dağıtılmasıyla sona erecek.

İbradı Kaymakamı İsmail Demirtaş, spor köyünün bölgeye büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, "Ormana'da Antalya Amatör Spor kulüpleri federasyonunun yaptırmış olduğu spor köyünde kampa gelen çocuklarımız burada turnuvalar geçirecekler. Eylül ayına kadar buraya küçük yaşta yüzlerce sporcularımıza ev sahipliği yapacağız. Çok sayıda turnuvalar düzenlenecek. İbradı ilçemiz bir spor merkezi olacak. Burada çocuklarımız hem kamp yapacaklar hem de tarihi ve kültürel yerlerimizi gezecekler. Ayrıca kış döneminde de spor köyümüzü aktif bir şekilde kullanmayı planlıyoruz" dedi.

ASKF Genel Başkanı Metin Bulut, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yaptırılan, ilk etapta 60 kişinin konaklayabileceği ve çok sayıda branşa ev sahilliği yapacak olan ASKF İbradı Ormana Spor Köyünün açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

ASKF yönetim kurulu olarak böyle bir tesisi Türk sporuna kazandırmanın mutluluğunu dile getiren Bulut, "İbradı Ormana Spor Köyü'nde 2011 doğumlu çocuklarımız ile kampımızı açmış bulunmaktayız. Projemize geçen yıl başladık. İlk etapta 12 evimizi bitirdik. Gelecek yıl 12 tane daha evimizi tamamlayıp, aynı anda 120 sporcu kapasitesine çıkaracağız. Şu anda ilk etapta Antalya'da bulunan takımlarımızı ağırlayacağız. 81 ilden spor köyüne gelmek için müracaat ettiler. Bunlarda program dahilinde gelecekler. Bizim esas amaçlarımızdan birisi burada uluslararası futbol turnuvaları düzenlemektir. Rusya, Almanya, Danimarka ve diğer ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa zamanda burada uluslararası futbol turnuvaları düzenleyeceğiz. Federasyon olarak Antalya ilimizde bir çok spor tesislerinin yapılmasında katkıda bulunduk. Biz yönetim kurulu olarak bir ilk daha başardık. Türkiye'de ilk defa bir spor köyünü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.