Ankaragücü başkanı pes etti: Parayı bulamadım, aday değilim

Mke Ankaragücü Kulübü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, yarın gerçekleştirilecek genel kurul öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

'PARAYI BULAMADIK!'

Gazi Ercüment Tekin, Beştepe Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, genel kurulda aday olmayacağını söyledi.

Göreve geldikleri süreçte kulübü yaşatmak için büyük mücadele verdiklerini aktaran Tekin, "Biz Ankaragücü'nü yaşatmak için yola çıktık. Bize, 'On günde takımı kampa gönderemezler, futbolcular dağılır, deplasmana gidemezler.' deniliyordu. Ancak biz her deplasmana şehirlerin en iyi otellerine giderek, takımın düzenini koruduk. Kongre kararı almamızın da gerekçesi maddi kaynağı bulamamamız. Bu anlamda başarısızız ama kulübün idaresi, spor ve diğer alanlarda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ama bu parayı bulamadık, bu da bir öz eleştiridir. Bunun bahanesine girmemek gerekir. Ankaragücü için o para bulunmalıydı. Biz geldiğimizden beri oluşturduğumuz kaynaklar, 150 milyon lira civarında. Gücümüz ona yetti. Gönül isterdi daha fazlası olsun." ifadelerini kullandı.

'BİR TEK ANKARA'YA MI SORUN TEŞKİL EDİYOR?'

Yeterli desteği bulamadıklarını dile getiren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyeler noktasında bu işin başı Ankara Büyükşehir Belediyesi. Türkiye'de örnekler bu şekilde ilerliyor. Elazığ başkanıyla görüşüyorum. Elazığspor bugün ayaktaysa büyükşehir belediyesi destek veriyor. Buna Trabzon'u örnek verelim. Konya'yı verelim. Bursaspor'a Bursa Belediyesi destek oluyor. Bir tek Ankara'ya geldiğimizde mi sorun teşkil ediyor? Ankaragücü kamu yararına bir spor kulübü. Buraya yapılacak yardım esasen Kızılay kurumuna yapılacak gibi de düşünebiliriz. Kamu yararına yapılacak bir desteğin bir sorgusu da olmaz. Dolayısıyla faydalı bir iştir. Yani burada bir sporcu geliştiriyor. Altyapıdan çocuklar burada eğitim alıyor. Destek noktasında gelen bir şey var mı? Çok kısıtlı. Ankaragücü olduğu zaman mı bu işler sorun oluyor? Biz kongre kararı aldık. Bir de geçtiğimiz senelerde Ankara'nın 'en zengin' yönetimleri olmuştu burada. O yönetimlerde para varken büyükşehirden Ankaragücü'ne maddi kaynak aktarıldı. 2020-2022 yılları arasında yaklaşık 6 milyon avro tutarında kaynak aktarılmış. Buna itirazımız yok, iyi ki yapılmış. Ancak bugün neden yapılmıyor, anlayamıyoruz."

'ANKARAGÜCÜ YOK GİBİ DAVRANILIYOR'

Bazı belediyelerin verdiği destek sözlerini yerine getirmediğini aktaran Gazi Ercüment Tekin, "Pursaklar, Etimesgut ve Sincan belediyelerimiz locasını aldı, destek oldu. Ancak bazı belediyeler söz verip telefonlarımıza bile dönmedi. Bu şehirde Ankaragücü yokmuş gibi davranılıyor. Beştepe Tesisleri Yenimahalle sınırları içinde ama Yenimahalle Belediyesi ile doğru düzgün bir temas kuramadık." şeklinde konuştu.

'ADAY DEĞİLİM!'

Ankaragücü'ne değer katmaya son saniyeye kadar devam edeceklerinin altını çizen Tekin, "Kongre kararı almamızın en önemli nedeni kulübün nakit ihtiyacıydı. Henüz bu parayı bulamadığıma göre aday değilim." dedi. Ankaragücü'nün Ankara'nın en köklü spor markalarından biri olduğunu vurgulayan Tekin, "Ankaragücü bu şehrin üvey evladı değil. Ankaragücü toplumsal hafızası olan bir kulüptür. Bunun böyle değerlendirilmesi gerekiyor. Ben bundan sonraki süreçte bu basın toplantımızdan da sonra gerekli desteğin geleceğini hem beklentisi içindeyim hem bir taraftar olarak takipçisiyim. Ankaragücü bu anlamda maalesef başkent oluşunun dezavantajını yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL PERŞEMBE GÜNÜ

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu 16 Ekim Perşembe günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci oturum 23 Ekim'de aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.