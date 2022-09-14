Ankara haberleri! TFF 2. Lig: Balıkesirspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 3 Spor Haberleri Ankara yerel spor haberine göre TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Balıkesirspor sahasında Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Balıkesirspor sahasında Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Balıkesirspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Eren Kınalı, 72 ve 86. dakikada Turan Yılmaz kaydederken, Balıkesirspor'da Sedat Dursun 15. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 4 puanda kalırken, Etimesgut Belediyespor puanını 5'e çıkardı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Balıkesirspor Ankara Spor Haberler

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