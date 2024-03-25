Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Bölge Şampiyonası Denizli'de Gerçekleşti

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Bölge Şampiyonası 10 ilden 160 sporcuyu Denizli'de buluşturdu. 23 Mart 2024 Cumartesi günü PAÜ Kros Parkurunda yapılan yarışlarda sporcular Türkiye Finallerine gidebilmek için koştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelinde uyguladığı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesinde yarışmalar devam ederken, Türk Atletizminin yıldız adaylarını Denizli'de buluşturan Atletizm Kros yarışmaları 23 Mart Cumartesi günü Denizli'nin ev sahipliğinde yapıldı. Yarışmada Manisa birinci, Denizli ikinci, Muğla üçüncü, İzmir ise dördüncü sırada yer aldı.

10 ilden 160 sporcu katıldı

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Bölge Yarışmaları PAÜ Kros Parkurunda koşuldu. Yarışmalara 2010-2011-2012 doğumlu 10 ayrı ilden 160 sporcu katıldı.

İlman dereceye giren atletleri ödüllendirdi

Kros heyecanı kızlar 2000m, erkekler 2500m ve 4x1000m Mix Bayrak kategorilerinde koşuldu. Yarışmaların tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. Kros parkuruna gelerek sporcuların heyecanına ortak olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli'de bir organizasyona daha başarıyla ev sahipliği yaptıklarını kaydederek dereceye giren sporcuları - DENİZLİ