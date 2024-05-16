Üye Girişi
Haberler

Ampute Milli Takımı Engelliler Haftası'nda Gölbaşı Protokolü ile Karşılaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Gölbaşı protokolü ile Ampute Milli Futbol Takımı karşılaştı. Mücadeleden Ampute Milli Takımı 8-5 galip ayrıldı.

10 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Gölbaşı protokolü ile Ampute Milli Futbol Takımı karşılaştı. Mücadeleden Ampute Milli Takımı 8-5 galip ayrıldı.

Gölbaşı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık maçı düzenlendi. Ampute Milli Takım ile Gölbaşı protokolünden oluşan kadro ile oynanan maçın sonucunda, Ampute Milli Takımı müsabakayı 8-5 kazandı. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Gölbaşı Gençlik ve Spor Müdürü Özden Şimşek, şunları kaydetti:

"Gölbaşı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak 'Gençlik Haftası' kapsamında ve aynı zamanda 'Engelliler Haftası' sebebiyle bir araya gelerek farkındalık maçı yaptık. Bu doğrultuda Gölbaşı protokolü ve Ampute Milli Takım oyuncuları ile bir araya gelerek farkındalık maçımızı keyifle oynadık. Umarım her sene tekrar edecek şekilde katılımlarımızı attırırız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Engelliler Haftası Milli Takım Gölbaşı Futbol Spor Güncel Haberler

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl 6 ay hapis cezası

 Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title