Amerika, Alperen Şengün'ün yaptıklarını konuşuyor

Amerika, Alperen Şengün'ün yaptıklarını konuşuyor
Güncelleme:
NBA'de sezonun açılış maçında 39 sayı atan Alperen Şengün, ABD basınının gündeminde yer aldı. Milli yıldız için, "NBA taraftarları, Alperen Şengün'ün bu yıl neler ortaya koyacağına dair bir fikir edindi. Şengün, MVP ödülüne layık bir performans sergiledi" ve "Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün, NBA tarihinde daha önce görülmemiş çarpıcı istatistiklere imza attı" yorumları yapıldı.

Nba'de sezonun açılış maçında son şampiyon Oklahoma City Thunder'a 125-124 yenilen Houston Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün'ün 39 sayı atması ABD basınında gündem oldu.

39 SAYI, 11 RİBAUNT İLE OYNADI

Nba'de 2025-2026 normal sezonun açılış maçında son şampiyon Thunder, iki uzatma periyodu sonunda Rockets'ı 125-124 yenerek sezona galibiyetle girdi. Rockets'ta yaklaşık 49 dakika süre alan Alperen Şengün, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Milli basketbolcu, bulduğu 5 üç sayı isabetiyle kariyer rekoru da kırdı.

ABD'DE MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Alperen'in bu performansı, ABD basınında da geniş yer buldu. Başta ESPN ve AP olmak üzere Yahoo ve Sports Illustrated, milli basketbolcunun performansını değerlendirdi.

ABD'de yayımlanan aylık spor dergisi Sports Illustrated, "Alperen Şengün'ün muhteşem oyunu, NBA açılış maçındaki rekoruna rağmen hüsranla sona erdi." başlıklı haberinde, "Alperen Şengün'ün gecesi yenilgiyle bitti." denildi.

Sports Illustrated, "Houston Rockets ve Oklahoma City Thunder unutulmaz bir açılış gecesi geçirdi. NBA taraftarları, Alperen Şengün'ün bu yıl neler ortaya koyacağına dair bir fikir edindi. Şengün, MVP ödülüne layık bir performans sergiledi. Ne yazık ki, sonunda hüsrana uğradı. Rockets'ın sezon açılış maçlarında mağlup olma serisi devam etti." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli uluslararası spor medya şirketi ESPN ise "Alperen Şengün'ün sezonun açılış gecesinde Thunder'a karşı 39 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı" yorumunda bulundu.

'GÖRÜLMEMİŞ ÇARPICI İSTATİSTİKLERE İMZA ATTI'

Yahoo ise "Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün, NBA tarihinde daha önce görülmemiş çarpıcı istatistiklere imza attı" başlıklı haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Şengün uzun zamandır istatistik kağıdını dolduran bir isim, ancak salı gecesi oynadığı maçtaki en dikkat çekici şey, üçlük çizgisinin gerisinden gösterdiği performanstı. Alperen, geçen sezon, maç başına sadece bir üçlük atarken, üçlüklerinin sadece yüzde 23,3'ünü sokmuştu. Şimdi ise büyük bir güven kazanmış gibi görünüyor ve sahayı genişletmeye ve üçlük atmaya devam ederse, bu Rockets hücumu için büyük bir kazanç olacaktır."

Yahoo, "Şengün, 39 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik göz kamaştırıcı bir istatistikle maçı tamamladı. Saha içinden 24'te 12, üç sayılık atışlarda ise 8'de 5 isabet kaydeden Şengün, bu performansıyla NBA tarihinde sezon açılış maçında 5 üçlük atarken en az 25 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist üreten ilk pivot oldu." denildi.

ABD merkezli haber ajansı AP ise "Şengün, takımının sezonun ilk maçında en az 39 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist üreten ilk oyuncu oldu." bilgisi verildi. ABD'nin NBA istatistiklerini de yayınlayan StatMuse şirketine göre bu performansıyla Alperen Şengün, NBA tarihinde sezonun açılış maçında en az 25 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist kaydedip 5 üçlük atan ilk pivot oldu.

