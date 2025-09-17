Amed Sportif Faaliyetler Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idmanda futbolcular, şut ve pas çalışmalarıyla çift kale maç yaptı.

Altıparmak, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi takımlara karşı oynamaya başladıklarını belirterek "Rakipler yavaş yavaş oturmaya başladı. Bizim takımımızda da çok fazla sonradan katılan oyuncumuz oldu. Onların da katılımıyla artık ligimiz başlıyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Rakipleri ciddiye aldıklarını vurgulayan Altıparmak, "İyi bir gidişatımız var. Biz bu ligin en tecrübeli takımıyız. Üst tarafı yakalayacağız. İnşallah sezon sonuna kadar da bunu götürüp şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Altıparmak, Sakaryaspor ile maçını kazanmak istediklerini belirterek, "O veya bu sebepten bir türlü toparlayıp lige başlayamadılar ama her zaman çok tehlikeli bir takım. Çok zevkli bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Uğur Adem Gezer, her maçı kazanmak istediklerini dile getirdi.

Gezer, "Sakaryaspor maçı da iyi geçerek. Sarıyer maçını da galibiyetle bitirip yolumuza devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba da amaçlarının Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade etti.