Haberler

Amed Sportif Faaliyetler Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, takımın ligdeki gidişatından memnun olduğunu açıkladı ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idmanda futbolcular, şut ve pas çalışmalarıyla çift kale maç yaptı.

Altıparmak, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi takımlara karşı oynamaya başladıklarını belirterek "Rakipler yavaş yavaş oturmaya başladı. Bizim takımımızda da çok fazla sonradan katılan oyuncumuz oldu. Onların da katılımıyla artık ligimiz başlıyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Rakipleri ciddiye aldıklarını vurgulayan Altıparmak, "İyi bir gidişatımız var. Biz bu ligin en tecrübeli takımıyız. Üst tarafı yakalayacağız. İnşallah sezon sonuna kadar da bunu götürüp şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Altıparmak, Sakaryaspor ile maçını kazanmak istediklerini belirterek, "O veya bu sebepten bir türlü toparlayıp lige başlayamadılar ama her zaman çok tehlikeli bir takım. Çok zevkli bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Uğur Adem Gezer, her maçı kazanmak istediklerini dile getirdi.

Gezer, "Sakaryaspor maçı da iyi geçerek. Sarıyer maçını da galibiyetle bitirip yolumuza devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba da amaçlarının Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Spor
AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı

AK Parti'den Özel'e jet yanıt: Acilen suç duyurusunda bulunmalı
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Yüzde 46 oy almıştı! Bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı
Almanya'da kayıp Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu

Günlerdir aranan Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Zorlu maç öncesi Galatasaray'a neler dedi neler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma töreninde firma yetkilisini terlettiği anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın firma yetkilisini terlettiği anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.