Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor'u 2-1 ile Geçti

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, ligin 13'inci haftasında sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek puanını 26'ya çıkardı. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş açıklamalarda bulundu.

'ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEKİLDE GOLLERİ ATIYORUZ'

Göreve geldikten sonra sistem değişikliğine gittiklerini belirten Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Galibiyetten ötürü önce kendi takımımı, oyuncularımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hataysporlu kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Zor günler geçiriyorlar. Allah yardımcıları olsun, gerçekten kolay değil. İki haftadır bir sistem değişikliğine gittik. Daha az pozisyon veren, daha çok gol pozisyonuna giren bir yapıya yavaş yavaş bürünüyoruz. Bugün de maçın başında bana göre erkenden 2-0 yakalamak bence bizim takımımızı milli takım arasından önce birazcık rehavete soktu. Her ne kadar biz uyarsak da bu maçlarda motive olmak özellikle maçın içinde de skor yakaladıktan sonra da o aynı tutkuyu göstermek kolay olmuyor. Beni sevindiren taraf iki haftadır çalıştığımız şekilde goller atmamız oldu. Çocuklar buna çok iyi reaksiyon gösteriyor, zamanla daha iyi olacağız. Daha iyi çalışacağız. Bu ligde her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Önemli olan seriye devam etmemiz, üst sıraları zorlamamız, oradan kopmamamız. Zamanla sistem daha da oturduktan sonra oyuncular daha da bilinçli bir şekilde hem fiziksel olarak hem mental olarak oynadığında işte bu tip pozisyonları, golleri daha fazla göreceğiz. Direnci daha fazla göreceğiz ve daha iyi duruma geleceğiz" dedi.

'CAMİAMIZ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR, ÜRETKENLİK ANLAMINDA KÖTÜYÜZ'

Üretkenlik anlamında kötü olduklarını belirten Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş, "Öncelikle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anarak başlamak istiyorum. Maça gelecek olursak Amed takımı kaliteli ayaklardan kurulu ciddi yatırım yapılmış bir takım, oyun güçlerinin de olduğunun farkındaydık. Yeni hocayla birlikte bir sistem değişikliğine de gittiler. Özellikle bizim adımıza ilk periyot çok kötü geçti. Takım savunmasında zaten zafiyetlerimiz var. Bunun düzeltilmesi üzerine hafta boyunca oyuncularımıza uyarılar yapmıştık. Ancak maça çok kötü başlayan bir Hatayspor ve bunun sonucunda 2-0'lık geriye düşme, daha sonra oyunda biraz dengeyi kursak da üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadık. Bütün bu üretken olamamanın sonucunda penaltıyla yeniden skoru bulup oyuna ortak olmaya çalıştık. İkinci yarıya başladığımızda biraz daha dengeli oyunu kabul etmemiz gerektiğini konuşmuştuk. Ancak bazı alışkanlıklar takımda oturmuş durumda. Israrla oyunu kendi 1'inci bölgesinde kabul etmeye çalışan bir Hatayspor var. Her ne kadar takımı daha çok agresif bir şekilde öne çıkarmaya çalışsam da bazen bunda başarılı olamıyoruz. Dediğim gibi üretkenlik anlamında kötüyüz. Camiamız zor bir süreçten geçiyor. Biz de bu zor süreçte kendi camiamızı ayakta tutmak için hiçbir beklenti olmaksızın sorumluluk almaya çalışıyoruz. Umarım önümüzdeki haftalarda biraz daha toparlanmış, biraz daha yarışın içerisine girmeye çalışan bir Hatayspor izletebiliriz" dedi.