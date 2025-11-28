Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'u 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "3 puandan çok takımın mağlup durumdan galip duruma gelmesiyle maçı koparma istek ve arzusu beni daha çok mutlu etti. Şimdi şampiyonluğa oynuyoruz." dedi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok güzel bir karşılaşma olduğunu belirterek, her iki takımın oyuncularını ve teknik ekibi tebrik etti.

Karşılaşmada mücadele gücünün çok yüksek olduğunu ifade eden Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Oyunun temposu genel olarak iyiydi. Gerçekten iki takım da iyi mücadele etti. Oyunun başından sonuna kadar baktığımızda mutlak hakimi bizdik. Bu karşılaşmayı almak için çok iyi hazırlandık. Rakibimiz bu ligin hızlı çıkan takımlarından, iyi bir geçiş yapan, kontratağı çok iyi yapan, hızlı oyunculara sahip olan bir takım. 1-0 mağlup olarak ilk yarıyı kapattık. Devre arasında tabii takımın ilk yarıdaki göstermiş olduğu o tempo, istek ve arzusu maçı çevireceğimizi gösterdi. 2 gol bulduk ve kazandık."

Hakemin maçı iyi yönettiğini belirten Kaloğlu, "3 puandan çok takımın mağlup durumdan galip duruma gelmesiyle maçı koparma istek ve arzusu beni daha çok mutlu etti. Şimdi şampiyonluğa oynuyoruz. Tabii ki bazı kayıplar ve kötü oyunlar olacak ama sürecin içinden daha ziyade sürecin sonunda önemli olan üst lige çıkmak, şampiyon olmak. O yüzden daha çok birlikteliğe tüm camia olarak daha çok birlikteliğe, daha çok bir fedakarlığa ve sabra ihtiyacımız var. Bu takım inşallah sezon sonu bir üst lige çıkacak." dedi.

Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de maçı kazanan Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik ederek, "Maçın genelinde baktığımız zaman ev sahibi takım oyuna hakim olan, hükmeden, daha fazla pozisyon bulan ve daha çok pozisyon kaçıran taraftı. Biz daha çok savunmayla rakibin etkili oyuncularını oynatmamaya çalıştık. Zaman zaman başarılı olduk ve bazen de olamadık. Topa daha çok sahip olmamız gerekiyordu. Maalesef bunu yeteri kadar başaramadık. Top biraz bizde kalsa, topu rakip yarı sahaya taşıyabilsek, rakip ceza sahası üzerinde oynayabilsek, biraz rakibi koşturabilsek oyunu dengeleyebilirdik ama çok basit ve çok kolay top kayıpları sonrası rakibin sürekli bizim kalemizde olmasını sağladı." diye konuştu.

Rakibin kazandığı penaltı pozisyonuna değinen Özköylü, "Çok basit bir penaltı. Yani ben olaya duygusal bakarım. İzledim penaltıyı. Çok ufak bir elle dokunuş var. Hakem penaltı verdi." dedi.

Hakemin bu atmosferde çok fazlaca kendilerini ezdiğini ve kararlarını rakip takım lehine kullandığını iddia eden Özköylü, şunları söyledi:

"Amed Sportif Faaliyetler, belki bizden 5 kat daha fazla para harcamış ama biz onlardan öndeydik. Biz de bir mücadele veriyoruz. Lütfen herkesin hakkını versinler. Burada bu kadar basit, bu kadar kolay, atmosferden, rakipten, baskıdan etkilenerek böyle komik kararlar vererek bizi de küçümsemesinler. Biz şehir takımı değil, küçük bir semt takımıyız. Bizim, toplasanız 100 taraftarımız var. Futbolcusu, teknik ekibi, yöneticisi ve başkanı yürekli bir mücadele veriyoruz. Canla başla gayret gösteriyoruz. Gerek bahis skandalından ceza alan oyuncularımız, sarı kart cezalıları, sakatlarımız, 8 eksik oyuncuyla buraya geldik. Buna rağmen aslanlar gibi mücadele vermeye çalışıyoruz. Kendi hatamızdan gol yedik. Amedspor, iyi takım ve bu ligin en favori takımı. Bu kadar kaliteli, bu kadar üst düzey oyuncunun olduğu takımın bizi yenmesi normaldir ama hakem katkısıyla olmasın."