Sinan Kaloğlu: 'Tüm çalışmalarımızı galibiyet üzerine kurduk'

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Şehmus Özer Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri, dinamik ısınma ve dar alanda pasla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Yeşil-kırmızılılar, 22 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Bodrum FK'ya konuk olacak.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sinan Kaloğlu, Bodrum FK ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi. Kaloğlu, "Hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bodrum FK, bu ligin iyi ve mücadele gücü yüksek takımlarından biri. İç sahada mağlubiyetleri bulunmuyor ve kendi sahalarında bizden sonra en fazla puan toplayan takım konumundalar. Yani iç sahada kolay kolay yenilmeyen bir ekip. Tüm çalışmalarımızı galibiyet üzerine kurduk. Rakibimizi detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip, buna göre antrenmanlarımızda farklı oyun şablonları üzerinde çalışıyoruz. İnşallah güzel bir karşılaşma olur ve yakaladığımız bu yükselişi sürdürürüz. Pazartesi gününe kadar hazırlıklarımız devam edecek" diye konuştu.

"Diagne ile konuştuk ve bizim açımızdan konu kapanmıştır"

Bandırmaspor maçında son dakikalarda oyundan alındığı için sinirlenen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne hakkında da konuşan Kaloğlu, Diagne'yi sevdiğini, onun da kendisini sevdiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten bunu karşılıklı olarak konuştuk ve bizim açımızdan konu kapanmıştır. Maçtan sonra da görüştük, iki gün önce burada tekrar konuştuk takım halinde de bu meseleyi ele aldık. Aramızda hiçbir sorun yok. Elbette yaptığı hareket hoş değildi ve hiçbir oyuncumuzdan böyle bir davranış beklemiyoruz. Ancak biz oyuncu kaybetmek istemiyoruz, kazanmak istiyoruz. Diagne de bizim için değerli bir oyuncu. Bu nedenle o konuyu tamamen kapattık. Şu anda takımın havası da enerjisi de çok iyi. Antrenmanlarda bunu net şekilde görüyoruz. İnşallah bu olumlu tablo böyle devam eder." - DİYARBAKIR