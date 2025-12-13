Amed Sportif Faaliyetler Bandırmaspor'u 2-1 Yendi

1'inci Lig'in 17'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Bandırmaspor'u 2-1 yendi. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, açıklamalarda bulundu.

Taraftarın desteğiyle oyuncuların temposunun hiç düşmediğine değinen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum 3 puandan dolayı. Rakip oyuncuları da rakibi de tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Temposu çok yüksek bir karşılaşma oldu. Son haftalarda oynadığımız her maç zaten çok tempolu. Öncelikle tabii maç çok stresli bir maç yoğun bir maç. Ligin en az gol yiyen ikinci takımıyla oynadık ve eşik maçlarından biriydi bana göre. Kırılma maçlarından biriydi. Kalecimiz Erce iyi bir performans gösterdi. Daha sonrasında oyunun kontrolünü elimize aldık ve pozisyonlara girmeye başladık. İlk yarının sonunda bulduğumuz iki gol çok iyiydi. Özellikle ikinci gol çalıştığımız bir organizasyondu. Oradan o golün gelmesi bizi daha da mutlu etti" diye konuştu.

'PANİK YAPTIĞIMIZ ALAN HARİÇ ASLINDA İYİ KAPATTIK'

İkinci yarının bir bölümünde panik yaptıklarının, o dönem haricinde iyi oynadıklarını söyleyen Kaloğlu, "İkinci yarı oyunun büyük bölümünde biraz panik yaptığımız alan hariç aslında iyi kapattık ve pozisyonlara girdik. Çok net pozisyonlarımız vardı. Aslında maç çok erken de kopabilirdi. Ama bir iki tane pozisyon verdik. Bunlardan bir tanesi de çok şanssız bir şekilde kalemizde gol olarak döndü. Bu da tabii stresi biraz daha arttırdı. Haliyle skoru korumak adına birazcık daha hamleler yapmaya çalıştık, sonra 5-4-1'e döndük. Oyunu biraz daha soğutabilirdik, biraz daha tempoyu düşürebilirdik. Çünkü zaten tecrübeli bir takımız aslında ama her topu final yapmak için atak yaptık. Bu da birazcık daha yük bindirdi. Tabii skorun da verdiği bir durumla oyuncular birazcık daha geriye yaslanmış oldular panikle. Biz tabii kenardan biraz daha çıkmalarıyla alakalı hep uyarıları yaptık ama zaten harika bir taraftar vardı. Son dakikaya kadar bizi desteklediler. Stat neredeyse fuldü. Sesimizi geçiremedik içeri bu gürültüden, bu sesten. Takımı da çok ayakta tuttular, diri tuttular. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi inanılmaz desteklediler. Şampiyon takımı hissettik bugün oyun anlamında, girdiği pozisyonlar anlamında. Savunmada biraz daha dikkatliydik. Yine de pozisyonlarımız oldu tabii. Erce çok iyi bir ikinci yarıda inanılmaz bir kurtarış yaptı. Onu da tebrik ediyorum. Yani neticesinde zor bir karşılaşmayı alarak önümüze iyi bir 3 puan alarak devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

MUSTAFA GÜRSEL: 2 SENEDİR AMEDSPOR'A KARŞI ŞANSIMIZ TUTMUYOR

Amed Sportif Faaliyetler karşısında 2 senedir başarılı olamadıklarını belirten Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Güzel bir maç oldu. Oyun olarak keyifli bir maç oldu, güzel bir mücadele sergiledik. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. Burada gole kadar, 42'nci dakikaya kadar herhalde üç tane net pozisyona girdik, değerlendiremedik. Çok net gol pozisyonları kaçırdık bugün. Atsaydık, öne geçseydik, farklı bir oyun olacaktı ama 3 dakikalık o ilk yarının son bölümündeki biri kornerden, gelen top, biri çıkarken kendi yapmamamız gereken bir çıkış. Orada 2-0 geriye düştük. Onların dışında baktığımızda oyunun tamamen hakimiydik ilk yarı. İkinci yarıda elimizden geleni yaptık. Yine gol pozisyonlara girdik. Bugün bilmiyorum Amedspor'a karşı geçen yıl da aynısı oldu. İç sahada ve dış sahada bir türlü şansımız tutmuyor. İyi oynadığımız maçlarda da sonuç olarak alamıyoruz. Ama futbolda var bunlar. Futbol böyle bir şey. Oyuncularımı tebrik ediyorum gösterdikleri mücadeleden dolayı. Lig uzun bir maraton. Bugün kazanmayı çok istiyorduk ama bunu telafi edecek güçteyiz. Bu uzun yolda dediğim gibi iyi çalışıp üstüne koyarak oyun kalitemizi her hafta yukarı çekiyoruz. Bunu geliştirdikçe önemli olan ligin sonunda nerede bitirdiğimiz, nerede olduğumuz. Benim takım da bunu biliyor zaten. Oralara alışık bir takım. Onun için bundan sonraki maçlara yine en iyi şekilde hazırlanacağı ve hak ettiğimiz yere üst sıralara bir an önce yakalamak için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum, Amedspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.