Denizli Amatör Spor Kulüpleri'nden TFF'ye Tepki: 'Amatör Futbol Sahipsiz Değildir'

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan "Amatör futbol sahipsiz değildir" yapılan açıklamada; "Ekonomik olarak zaten zor bir dönemden geçen amatör kulüplerimizin omuzlarına bu denli ağır mali yükler bindirilmesini doğru bulmuyoruz. Amatör futbol bir gelir kapısı değil, Türk futbolunun temelidir" denildi.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu ve amatör futbol camiasına yönelik bir açıklama yayımladı. Açıklamada; "2026-2027 futbol sezonu öncesinde; amatör spor kulüplerimizi doğrudan ilgilendiren lisans, tescil, transfer ve katkı payı ücretlerinin yanı sıra yaş, antrenör, tesis ve saha kriterleri konusunda yaşanan sorunları yakından takip ediyoruz. Denizli ASKF olarak, üye kulüplerimizin görüşlerini alarak sahadaki gerçekleri ve yaşanan tüm sıkıntıları birlikte değerlendirdik. Amatör kulüplerimiz; her geçen gün artan saha, ulaşım, tesis, antrenör ve malzeme giderlerine rağmen, büyük bir gönüllülük ve fedakarlıkla ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Ücretlerdeki fahiş artış kulüplerimizi zorluyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından amatör vize ve filiz lisans ücretlerinin 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılması, transfer ve tescil ücretlerinin yaklaşık yüzde 233 oranında bir artış anlamına gelmektedir. Ekonomik olarak zaten zor bir dönemden geçen amatör kulüplerimizin omuzlarına bu denli ağır mali yükler bindirilmesini doğru bulmuyoruz. Unutulmamalıdır ki amatör futbol bir gelir kapısı değil, Türk futbolunun temelidir. Bu nedenle lisans ve tescil ücretlerinin, kulüplerimizin mali şartları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini ve makul seviyelere çekilmesini talep ediyoruz" denildi.

"Dünyada federasyonlar fonluyor, bizde kulüpler borçlanıyor"

Dünyadan örneklere yer verilen açıklamada; "Gelişmiş futbol ülkelerine bakıldığında, amatör futbolun bir mali yük veya gelir kapısı olarak görülmediği açıkça ortadadır. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), kurduğu özel vakıflar aracılığıyla amatör kulüplerine saha bakımı, ekipman ve lojistik ihtiyaçları için her yıl on binlerce sterlin nakit hibe sağlamaktadır. Almanya (DFB), taşradaki amatör kulüplerine tamamen ücretsiz dijital yönetim altyapısı ve sembolik ücretlerle antrenör eğitim desteği sunmaktadır. Fransa Futbol Federasyonu (FFF), FAFA fonu sayesinde kırsaldaki amatör kulüplerine genç sporcuları taşıyabilmeleri için doğrudan ulaşım aracı ve minibüs desteği vermektedir. Bunların da ötesinde UEFA, Dayanışma Ödemeleri (Solidarity Payments) kapsamında, profesyonel lig gelirlerinin yüz milyonlarca euroluk kısmını ulusal federasyonlara tam olarak bu amatör ve taban futbolu faaliyetlerini desteklemek üzere göndermektedir. TFF de bu fonlardan pay alan bir kurumdur. Dünyada amatör kulüpler federasyonlar tarafından finanse edilirken, ülkemizde kulüplerimizin üzerine yeni mali yükler bindirilmesi kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

Sorunların çözümüne yönelik önerilere değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denizli ASKF'ye üye kulüplerimiz olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklentilerimiz nettir. Bu haklı taleplerimizi TFF ile yapacağımız görüşmelerde açıkça masaya koyacak, kulüplerimizin yaşadığı sorunları ve beklentilerini federasyonumuza aktaracağız. Denizli ASKF olarak, üye kulüplerimizin ortak görüşleri doğrultusunda ortaya koyduğumuz bu taleplerin takipçisi olacağız. Amacımız hiçbir kurumla karşı karşıya gelmek değil; sorunları birlikte çözmek, kulüplerimizi yaşatmak ve amatör futbolun geleceğini güvence altına almaktır. Amatör futbol sahipsiz değildir. Amatör futbol, Türk futbolunun temelidir. Temeli güçlü olmayan bir futbolun geleceği de güçlü olamaz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı