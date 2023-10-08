Haberler ›› Spor ›› Alves Kablo, Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu

Alves Kablo, Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği 2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası finalinde Alves Kablo, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti. Alves Kablo'nun kupasını Yalova Valisi Hülya Kaya ve İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm takdim etti.