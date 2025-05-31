Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde 12-0'lık Galibiyetle Yarı Finale Yükseldi

Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde 12-0'lık Galibiyetle Yarı Finale Yükseldi
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Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Alves Kablo, A Grubu'ndaki son maçında Gürcistan temsilcisi AFC Tiflis'i 12-0 yenerek grup birincisi oldu. İlk yarıyı 10-0 önde tamamlayan Alves Kablo, yarı finalde İtalya'nın Sporting Ampute Futbol takımıyla karşılaşacak.

Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Alves Kablo, A Grubu'ndaki 3. ve son maçında Gürcistan ekibi AFC Tiflis'i 12-0 yendi.

Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Eryaman'daki Spor Köyü'nde AFC Tiflis ile karşılaştı.

İlk yarıyı 10-0 önde tamamlayan Alves Kablo, ikinci devre 2 gol daha bularak sahadan 12-0 galip ayrıldı.

Grupta 3'te 3 yapan ve zirvede yer alan Alves Kablo'nun gollerini Ömer Güleryüz (4), Muhammet Yeğen (2), Fatih Şentürk (2), David Mendes (2), Şeyhmus Erdinç ve Mohcine Chrharh attı.

Alves Kablo, yarı finalde B Grubu ikincisi Sporting Ampute Futbol (İtalya) ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, bugün saat 17.00'de başlayacak.

Grup maçlarında 32 gol attı, gol yemedi

Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda oynadığı 3 maçta toplam 32 gol atarken, kalesini gole kapattı.

Real Betis'i (İspanya) 9-0, 1. FSV Mainz 05'i (Almanya) 11-0, AFC Tiflis'i 12-0 mağlup eden Alves Kablo, rahat bir şekilde adını yarı finale yazdırdı.

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde final karşılaşması ise yarın Aktepe Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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