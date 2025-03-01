Icardi'nin yorumu bomba: Morata'nın yeni saç rengi olay oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılıların antrenmanına İspanyol golcü Alvaro Morata yeni imajıyla damgasını vurdu.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Alvaro Morata, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynanan ilk maçta sakatlanmıştı. Bir süredir takımdan ayrı kalan Morata'nın son durumu netlik kazandı. Tedaviye olumlu cevap veren Morata iyileşti ve düz koşulara başladı.

SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Kasımpaşa maça öncesi takımla çalışan İspanyol yıldız, yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Saç rengini değiştiren Morata'nın saçlarını sarıya boyattığı görüldü. Golcü futbolcunun yeni imajı, akıllara sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'yi getirdi. Öte yandan Cimbom'da golcülerin yanı sıra saçını sarıya boyatan diğer bir isim de Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'ydı.

Morata'nın yeni imajı;

KENDİSİ DE PAYLAŞIM YAPTI

Alvaro Morata, antrenmanın ardından yeni saç rengiyle ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı. Morata paylaşımında futbol topu, sarı-kırmızı kalpler ve sarı saçlık erkek emojsi kullandı.

Morata'nın paylaşımı;

ICARDI'DEN YORUM GELDİ

Alvaro Morata'nın Mauro Icardi'yi hatırlatan yeni saç rengine Arjantinli yıldızdan da reaksiyon geldi. Icardi, Morata'nın paylaşımına 4 tane "konsantrasyon" emojisini kullanarak yorum yaptı.

Morata'nın yeni saçına Icardi'nin yorumu;

"RECEP İVEDİK'İN SAÇI BİLE DAHA İYİYDİ"

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlarda 32 yaşındaki İspanyol golcünün yeni tarzı için çarpıcı yorumlar yaptı. Yapılan yorumlar arasında "Galatasaray'a gelenler sözleşmesinde saç maddesi mi var?", Recep İvedik'in saçı bile daha iyiydi...", "Morata, Icardi olmuş" ifadeleri dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları;