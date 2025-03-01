Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü uzattığımız eli havada bırakmamalı

Erdoğan şehit aileleriyle buluştu! Mesajı PKK'nın uykularını kaçıracak
Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren Zelenskiy iddiası: Beyaz Saray'dayken saldırmaya çalıştılar

Rusya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren Zelenskiy iddiası
Teğmenlerin ihracına karşı çıkan tuğgeneral emekliliğini istedi

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan generalden dikkat çeken hareket
İş kuracaklara rekor destek verilecek! İşte şartlar

Rekor destek verilecek, işte şartlar

Icardi'nin yorumu bomba: Morata'nın yeni saç rengi olay oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Bugün son çalışmasını yapan sarı-kırmızılılarda takımla çalışan Alvaro Morata damga vurdu. Saç rengini değiştiren Morata, saçlarını sarıya boyattı. İspanyol golcünün yeni imajı akıllara Mauro Icardi'yi getirdi. Morata'nın yeni saç rengiyle ilgili taraftarların yanı sıra Icardi'den de dikkat çeken bir yorum geldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılıların antrenmanına İspanyol golcü Alvaro Morata yeni imajıyla damgasını vurdu.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Alvaro Morata, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynanan ilk maçta sakatlanmıştı. Bir süredir takımdan ayrı kalan Morata'nın son durumu netlik kazandı. Tedaviye olumlu cevap veren Morata iyileşti ve düz koşulara başladı.

SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Kasımpaşa maça öncesi takımla çalışan İspanyol yıldız, yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Saç rengini değiştiren Morata'nın saçlarını sarıya boyattığı görüldü. Golcü futbolcunun yeni imajı, akıllara sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'yi getirdi. Öte yandan Cimbom'da golcülerin yanı sıra saçını sarıya boyatan diğer bir isim de Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'ydı.

Morata'nın yeni imajı;

Alvaro Morata'nın yeni saç rengi olay oldu

KENDİSİ DE PAYLAŞIM YAPTI

Alvaro Morata, antrenmanın ardından yeni saç rengiyle ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı. Morata paylaşımında futbol topu, sarı-kırmızı kalpler ve sarı saçlık erkek emojsi kullandı.

Morata'nın paylaşımı;

Alvaro Morata'nın yeni saç rengi olay oldu

ICARDI'DEN YORUM GELDİ

Alvaro Morata'nın Mauro Icardi'yi hatırlatan yeni saç rengine Arjantinli yıldızdan da reaksiyon geldi. Icardi, Morata'nın paylaşımına 4 tane "konsantrasyon" emojisini kullanarak yorum yaptı.

Morata'nın yeni saçına Icardi'nin yorumu;

Alvaro Morata'nın yeni saç rengi olay oldu

"RECEP İVEDİK'İN SAÇI BİLE DAHA İYİYDİ"

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlarda 32 yaşındaki İspanyol golcünün yeni tarzı için çarpıcı yorumlar yaptı. Yapılan yorumlar arasında "Galatasaray'a gelenler sözleşmesinde saç maddesi mi var?", Recep İvedik'in saçı bile daha iyiydi...", "Morata, Icardi olmuş" ifadeleri dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları;

Icardi'nin yorumu bomba: Morata'nın yeni saç rengi olay oldu

Icardi'nin yorumu bomba: Morata'nın yeni saç rengi olay oldu

Icardi'nin yorumu bomba: Morata'nın yeni saç rengi olay oldu

Icardi'nin yorumu bomba: Morata'nın yeni saç rengi olay oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

bunların hepsi.şarlatan tiyatrocu cin con'un mayası bozuk

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devlerinden alkışlık hareketler! Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur

Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı! İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su hakkında soruşturma

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'suna soruşturma

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.