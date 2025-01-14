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Altınordu, Transfer Döneminde İki Yeni Oyuncuyla Anlaştı

Altınordu, Transfer Döneminde İki Yeni Oyuncuyla Anlaştı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, TS Dortmund'dan forvet Koray Dağ ile 2.5 yıllık, Efeler 09 SK'dan orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya ile de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sportif direktör Murat Korkmaz, transferlerin ardından oyuncuların katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Altınordu, TS Dortmund'dan forvet Koray Dağ ile 2.5 yıllık, Efeler 09 SK'dan orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya ile de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak, iki takviye birden gerçekleştirdi. İzmir ekibi, TS Dortmund'dan forvet Koray Dağ ile 2.5 yıllık, Efeler 09 SK'dan orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya ile de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan bu transferlerden sonra A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz ve oyuncular, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Murat Korkmaz: "Koray'ı uzun zamandır takip ediyorduk"

Devre arası transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Korkmaz, "Koray Dağ'ı uzun zamandır takip ediyorduk. Onu Dortmund'da oynarken izlemiş ve takip etmiştik. Süratli ve hızlı temas futbolu seven Koray'ın bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Onu ikna ettiğimiz için mutluyuz. İlk yarıyı nasıl bıraktıysak ikinci yarıya öyle başlamak istiyoruz. Özellikle Almanya'da bizler adına oyuncu izleyen scout ekibimizde yer alan Himmet Kol ve Abdullah Filik ile Oyuncu Alım Direktörü Yusuf Kocakaya'ya teşekkür ediyoruz. Onlarda yoğun bir şekilde oyuncu izlemeye devam ediyorlar" dedi.

Sezon başından beri kadrolarında gurbetçi oyuncular dahil ettiklerini hatırlatan Murat Korkmaz, "Aynı strateji kapsamında Koray Dağ da kadroya dahil oldu. Bu kadronun başına Olcay Şahan'ı getirerek çok doğru bir hamle yaptık. Olcay Şahan'ın da oyuncularımızla iletişimi çok güzel. Hocamız, futbolcularımıza tecrübelerini aktarıyor zaten bunu parayla almak istesek alamazsınız. Olcay Şahan hocamıza teşekkür ediyoruz. Sezon başında belirlemiş olduğumuz gibi hedefimiz şampiyon olup bir üst lige yükselmek" diye konuştu.

"Efeler SK 09 ile iyi bir ilişkimiz var"

Efeler SK 09'dan transfer edilen Uğur Çetinkaya'nın imzasında da konuşan Korkmaz, "İstediğimiz orta sahayı son zamanlarda çok iyi ilişkiler içinde olduğumuz Efeler SK'dan bulduk. Efeler SK 09 Kulübü'ne kulübümüzden yetişen gençlerimizin daha fazla süre bulmaları için gönderiyoruz. Takımımızda süre bulamayan gençlerimizin tecrübe kazanmaları gerekiyor. Bu konuda Efeler SK 09 Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Efeler'den ilk transferimiz Uğur ile yaptık. Kiralık gönderdiğimiz oyuncularımızda maçlar oynayarak tecrübe kazanarak bize geri dönecekler" ifadelerini kullandı.

Koray Dağ: "Takıma katkı sağlamak istiyorum"

Altınordu'nun gurbetçi transferi Koray Dağ da açıklamalarda bulunarak, "Tesisleri gördüm, harika bir yere sahibiz. Altınordu ile ilgili hep olumlu şeyler duyuyordum. Zaten Ali Çırak ile beraber oynamıştım ondan da olumlu ilgiler aldım. Ben buraya boşuna gelmedim. Gollerim ve asistlerimle takıma katkı sunup Altınordu'yu bir üst lige çıkarmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Uğur Çetinkaya: "Forma rekabetinde ben de varım"

Altınordu'nun Efeler SK 09'dan kadrosuna kattığı Uğur Çetinkaya da, "Tesisleri gezdim, böyle tesisi olan kulüp sayısı ülkemizde çok az. Bir genç futbolcunun kendisini geliştirmesi için her türlü imkan var. Takıma yeni katıldım. Adaptasyon sürecim bittiğinde takıma katkı vermek istiyorum. Takım içindeki forma savaşında ben de varım. Formayı kapıp Altınordu'ya şampiyonluk yolunda ben de katkı sunmak istiyorum. Takım içinde herkesin ağzında bir şampiyonluk söylemi var. Bu şampiyonlukta takıma katkı vermek istiyorum" değerlendirmesini yaptı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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