Altınordu'da genç santrfor İlkan Sever ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da genç santrfor İlkan Sever, teknik ekibin gözüne girerek ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. İlk 4 maçta yedek soyunan ve sadece 1 kez forma şansı bulan 19 yaşındaki golcü, Bucaspor 1928 derbisinde ilk kez 11'e adını yazdırdı. Bucaspor karşısında başarılı bir performans sergileyen İlkan, son 7 karşılaşmada ilk 11'deki yerini kaptırmadı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da genç santrfor İlkan Sever, teknik ekibin gözüne girerek ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. İlk 4 maçta yedek soyunan ve sadece 1 kez forma şansı bulan 19 yaşındaki golcü, Bucaspor 1928 derbisinde ilk kez 11'e adını yazdırdı. Bucaspor karşısında başarılı bir performans sergileyen İlkan, son 7 karşılaşmada ilk 11'deki yerini kaptırmadı.

Profesyonel kariyerindeki ilk golü 1-1 biten Adıyaman FK deplasmanında kaydeden İlkan, iç sahada 4-0 kazandıkları Kırklarelispor randevusunda da gol perdesini açtı. Takımının kazandığı 4 puana direkt katkı sağlayan 1.81 boyundaki Hollanda doğumlu futbolcu, kadro dışı kalan Ali Özgün'ün yokluğunda teknik ekibin en önemli gol umudu oldu.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

Altınordu Futbol Akademisi'nden bu sezon A takıma yükselen İlkan Sever, "Geçen haftayı üç puanla kapattık. Sahamızda ligin üst sıraları için mücadele eden 1461 Trabzon ile oynayacağız. Bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Pazar gününe kadar çok iyi hazırlanacağız. Karşılaşmayı kazanmak için her şeyimizi vereceğiz" diye konuştu.