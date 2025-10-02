Haberler

Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkıyor

Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, teknik direktör Namet Ateş önderliğinde, pazar günü oynayacakları Beyoğlu Yeni Çarşı maçını kazanarak ilk galibiyetlerini almayı hedefliyor. Ateş, takımın performansının her geçen gün geliştiğini belirtti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıktığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak düşme hattında kalan Altınordu'da teknik direktör Namet Ateş, pazar günü evlerinde oynayacakları Beyoğlu Yeni Çarşı maçını kazanarak ilk galibiyetlerini almak istediklerin söyledi. Son olarak deplasmanda 1-1 biten Ankaragücü karşılaşmasında zorlu bir atmosferde, köklü bir kulübe karşı mücadele ettiklerini dile getiren teknik patron Ateş, "Maçı önde götürürken 81'inci dakikada gol yedik. 3 puan alma şansımız varken; 1 puanla ayrıldık. Soyunma odasında o 1 puanın hiçbir mutluluğunu yaşayamadık" dedi.

Beyoğlu Yeni Çarşı'nın kadrosunun Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş akademilerinden eğitim almış genç sporculardan oluştuğunu belirten Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, "Dinamik, atletik bir takıma karşı oynayacağız. Biz iyi bir oyun izletmeyi taahhüt ediyoruz. Tabii ki kazanmak için oynayacağımız bir maç olacak. Biz hücumu düşünen, atak oynayan bir kulübüz. Rakip de bunu düşünen bir takım. Keyifli bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz çünkü sonraki hafta biz bayız, orada bir şeyleri artık daha oturtmaya zamanımız olacak. Oyunsal anlamda da her geçen gün daha iyi oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
Kolombiya, Sumud filosuna saldırı sonrası İsrailli diplomatları sınır dışı ediyor

Dünyayı sarsan baskın sonrası İsrailli diplomatlara kapıyı gösterdiler
title