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Altınordu, Afyonspor'u mağlup ederek yükselmek istiyor

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın Afyonspor'a konuk olacak olan Altınordu, rakibini mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşıp orta sıralara yükselmek istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 33. hafta mücadelesinde yarın lider Esenler Erokspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu ligde 34 puanla 14. sırada yer alırken, konuk ekip ise 35 puanla 12. basamakta bulunuyor. İki takımda bu zorlu müsabakadan 3 puan kazanıp alt sıralardan orta sıralara yükselmeyi hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Furkan Metin forma giyemeyecekken sakatlığı bulunan Alperen'in durumunun da maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk yarısındaki müsabakayı ise Altınordu evinde 1-0 kaybeden taraf olmuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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