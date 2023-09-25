Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu: Umarım biz bu iyi oyunumuzu devam ettiririz

Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, Bodrumspor beraberliğinin ardından, " Umarım biz bu iyi oyunumuzu devam ettiririz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Altay, konuk ettiği Bodrumspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Bu hafta iyi çalışma yaptık ve bugün puan veya puanlarla ayrılırız diye konuşmuştuk. Fakat futbolda beraberlikte var. Galip gelseydik bizim açımızdan iyi olacaktı ve üst sıralara çıkacaktık. Bugünkü oyun, ileriye ışık verdi. Bundan sonranın devamında bu oyunumuzu oynarsak haftaya Giresun'dan da puan veya puanlarla döneceğimizi düşünüyorum. Umarım biz bu iyi oyunumuzu devam ettiririz" diye konuştu. - İZMİR