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Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: Yeni Sezonda Atak Futbol Oynayacağız

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Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, yeni sezonla birlikte atak futbolu oynayacaklarını ve antrenmanlarda çeşitli hücum varyasyonları çalıştıklarını açıkladı.

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, siyah-beyazlıların yeni sezonla birlikte atak futbolu oynayacağını ve antrenmanlarda çeşitli hücum varyasyonları çalıştıklarını dile getirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Gökhan Karaaslan, yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Karaaslan, 21 yaşında antrenörlüğe başladığını İngiltere'de eğitim aldıktan sonra Arsenal ve Leicester City gibi takımlarda staj yaptığını dile getirdi. Sezon başı itibariyle 6 haftalık çalışma programı yaptıklarını belirten Karaaslan, "24 Erzincanspor'la evimizde ilk maçımıza çıkacağız. Bu 6 haftalık planladığımız kamp programında özellikle üzerinde durduğumuz konular fiziksel tabii ki takımın ihtiyaçlarını fiziksel olarak takımın üst seviyeye taşımak ve bunun yanında da taktiksel olarak da takımımızı oynayabileceği daha doğrusu takımımızın oyuncu profillerine en uygun oyunu inşa ederek, üzerine koyarak sezona başlamak üzere 6 haftalık bir program belirledik. 6 haftalık program bizim adımıza son derece verimli geçti. Özellikle oyuncu grubumuz burada hem fiziksel çalışmalara hem taktiksel çalışmalara son derece özverili bir şekilde sirayet etti. Bütün kamp sürecimizi İzmir'de geçirdik. Burada yeri geldi çift antrenman yaptık, yeri geldi tek antrenman yaptık. Çok fazla çalıştık" dedi.

"Tecrübeli oyunculara sahibiz"

Tecrübeli oyuncularının olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Murat Uluç, Özgür Özkaya, Deniz Kadah, Ozan Evrim Özenç bizimle beraber. Biliyorsunuz bu isimler bizim tecrübeli oyuncularımız. Onların yanında takımımızın aslında şablon olarak baktığımız zaman onların yanında da genç oyuncularımızın özellikle altyapıdan çıkardığımız genç oyuncularımızın harmanlanarak oluşturulduğu bir kadro planlamamız var, kadro mühendisliğimiz var. Takımımızın bir iskeleti var. Bunun yanında oyuncu profillerini de tek tek göz önüne aldığımız zaman oyuncu profillerine uygun takımımızın oynayabileceği oyunu sahaya yansıtmak adına özellikle taktiksel anlamda çalışmalar gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Hücum futbolu oynayacağız"

Geçtiğimiz iki sezon boyunca takımımızın savunma ağırlıklı bir oyun yapısı vardı diyen Karaaslan, "İki sezon boyunca birinci ligde mücadele eden bir takımımız vardı. Dolayısıyla ikinci lige bu sezon düşen takımımız ikinci ligin aslında birinci ligden edindiği tecrübenin de avantajıyla başlayacak durumda. Dolayısıyla bunu da bu birinci ligde avantaja çevirme düşüncesindeyiz. Oyuncular da bunu yapabilecek kapasiteye son derece sahipler" dedi.

"İnanmak başarmanın tamamıdır"

Futbolculara teşekkür eden genç teknik adam, "Elimizde özgüven kaybına sahip bir takım vardı. Bu özgüveni tekrar takıma aşıladık. Takım bu inanca sahip olursa o zaman başarılı olabilir. Öncelikle oyuna inanması gerekiyor. İnanmak başarmanın yarısı derler, benim için tamamıdır. Belki şartlarımız zorlu fakat bizler bütün zorlukları aşabileceğimizin farkındayız. Oyunla beraber o coşkuyu fazlasıyla hissedecektir taraftarımız" dedi.

"Hedefimiz play-off"

Beyaz Grup'ta şampiyonluk için kurulmuş 6-7 takım olduğunu ifade eden Karaaslan, "Bu kulüpler şampiyonluğa takım kurmuş durumda. Bu grupta yer alabilecek gücümüz elbette ki var. Hedefimiz şampiyonluk demek iddialı olur. Takım düşer, düşmemeye oynar düşüncesine katılmıyorum. Hedefimiz play-off potası çevresinde ligi götürmek. Yakaladığımız hava ile sonuçlarla kendimize play-off potasında yer bulmak" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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