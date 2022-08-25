Altay-Keçiörengücü maçının hakemi Eren Özyemişcioğlu Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Altay ile Keçiörengücü arasında oynanacak mücadeleyi hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek. Spor Toto 1. Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Altay ile Keçiörengücü arasında oynanacak mücadeleyi hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek. Spor Toto 1. Lig'in üçüncü hafta maçında Altay, 28 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde mücadelenin hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre karşılaşmayı hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek. Özyemişcioğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Oğuz Kaan Çalışır yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Necati Selçuk Şahin olacak. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ankara Altay Spor Haberler

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