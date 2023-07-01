Altay, kaleci Ozan Evrim Özenç'in sözleşmesini iyileştirecek
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Altay yönetimi, kaleci Ozan Evrim Özenç'in sözleşmesinde iyileştirme yapacak. Ozan'ın yeni sezon öncesi yıllık ücretinde artış olacak.
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetimin kaleci Ozan Evrim Özenç'in sözleşmesinde iyileştirme yapacağı öğrenildi. Geçen sezonki performansıyla alkış toplayan tecrübeli file bekçisinin siyah-beyazlı kulüple 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Başkan Ayhan Dündar'ın yeni sezon öncesi Ozan'la masaya oturup, yıllık ücretinde artışa gideceği belirtildi.
Dizindeki sakatlığı nedeniyle 2022-23 sezonunda son 14 karşılaşmada görev yapamayan ve ameliyat olan kaleci Ozan'ın iyileşerek yeni sezona yetişmesi bekleniyor. Ozan Evrim, geçen sezon 21 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın kalesini korudu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor