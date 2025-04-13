Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. United'da milli kaleci Altay Bayındır, maça ilk 11'de başladı ve kariyerinde ilk Premier Lig maçına çıktı.
Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, Premier Lig'in 32. haftasında Newcastle United'a konuk olacak. İngiliz devinin teknik direktörü Ruben Amorim, bu karşılaşmada kaleyi Altay'a emanet etti.
KARİYERİNDE BİR İLK
26 yaşındaki file bekçisi, Amorim'in bu tercihiyle birlikte Manchester United kariyerinde ilk kez Premier Lig maçına çıkmış oldu. St. James Park'ta oynanan ve saat 18.30'da başlayan karşılaşma öncesine kulüpten de bu durumla ilgili bir paylaşım geldi.
İşte United'ın o paylaşımı;
İLK 11'LER
Newcastle United: Pope, Trippier, Schar, Joelinton, Tonali, Barnes, Isak, Livramento, Murphy, Burn, Bruno.
Manchester United: Altay Bayındır, Amass, Dalot, Eriksen, Fernandes, Garnacho, Lindelöf, Mazraoui, Ugarte, Yoro, Zirkzee.
ALTAY'IN BU SEZONKİ RAKAMLARI
Altay Bayındır, Newcastle United karşılaşması öncesinde bu sezon 6 maçta United kalesini korudu. 26 yaşındaki milli file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü ve 2 maçta ise gol yemedi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Altay'ın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.