Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana, Suriye'de kritik görev
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu

Taksici ölümden son anda böyle kurtuldu
Canlı anlatım! İkinci yarı golle başladı

İkinci yarı golle başladı! Tempo inanılmaz

Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı

Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. United'da milli kaleci Altay Bayındır, maça ilk 11'de başladı ve kariyerinde ilk Premier Lig maçına çıktı.

Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, Premier Lig'in 32. haftasında Newcastle United'a konuk olacak. İngiliz devinin teknik direktörü Ruben Amorim, bu karşılaşmada kaleyi Altay'a emanet etti.

KARİYERİNDE BİR İLK

26 yaşındaki file bekçisi, Amorim'in bu tercihiyle birlikte Manchester United kariyerinde ilk kez Premier Lig maçına çıkmış oldu. St. James Park'ta oynanan ve saat 18.30'da başlayan karşılaşma öncesine kulüpten de bu durumla ilgili bir paylaşım geldi.

İşte United'ın o paylaşımı;

Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı

İLK 11'LER

Newcastle United: Pope, Trippier, Schar, Joelinton, Tonali, Barnes, Isak, Livramento, Murphy, Burn, Bruno.

Manchester United: Altay Bayındır, Amass, Dalot, Eriksen, Fernandes, Garnacho, Lindelöf, Mazraoui, Ugarte, Yoro, Zirkzee.

ALTAY'IN BU SEZONKİ RAKAMLARI

Altay Bayındır, Newcastle United karşılaşması öncesinde bu sezon 6 maçta United kalesini korudu. 26 yaşındaki milli file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü ve 2 maçta ise gol yemedi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Altay'ın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.