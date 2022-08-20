Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor! Stoper olduğuna artık kimseyi inandıramaz
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Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, takımı için skor katkısı yapmaya devam ediyor. Milli futbolcu son olarak Leverkusen'e karşı oynanan maçta bir asist yaptı. Böylece Ozan Kabak, Hoffenheim formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Stoper olarak skora verdiği katkı sonrası Almanya'da büyük ses getiren Ozan için sosyal medyada da övgü dolu paylaşımlarda bulunuldu.
Schalke'den Hoffenheim'a transfer olan Ozan Kabak'ın yeni takımındaki performans adeta parmak ısırttı.
LEVERKUSEN'İ DE BOŞ GEÇMEDİ
Önce Almanya Kupası 1. Tur maçında Rödinghausen'e karşı ilk golü atan Ozan Kabak, daha sonra Bundesliga'da Bochum'u 3-2 mağlup ettikleri maçta da fileleri havalandırmıştı. Milli futbolcu Ligin üçüncü haftasında oynanan Leverkusen karşılaşmasını da boş geçmedi.
OZAN KABAK'TAN ÇILGIN PERFORMANS
Leverkusen maçında da takımını 2-0 öne geçiren golün asistini yapan Ozan Kabak, inanılmaz bir istatistiğe ulaştı. Milli stoper, Hoffenheim formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.