Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor! Stoper olduğuna artık kimseyi inandıramaz

Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, takımı için skor katkısı yapmaya devam ediyor. Milli futbolcu son olarak Leverkusen'e karşı oynanan maçta bir asist yaptı. Böylece Ozan Kabak, Hoffenheim formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Stoper olarak skora verdiği katkı sonrası Almanya'da büyük ses getiren Ozan için sosyal medyada da övgü dolu paylaşımlarda bulunuldu.