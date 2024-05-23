Aliağa Petkimspor'un ABD'li oyuncusu David Efianayi, Basketbol Süper Ligi'nde öne çıkan isimlerden biri oldu

Aliağa Petkimspor'un ABD'li oyun kurucusu David Efianayi, bu sezon gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından sezonun öne çıkan oyuncularından biri oldu.

Basketbol Süper Ligi'ni 7. sırada bitirerek play-off çeyrek finali oynayan Aliağa Petkimspor'da 28 yaşındaki oyun kurucu David Efianayi, bu sezon gösterdiği performansla takımının başarısında önemli paya sahip oldu. ABD'li basketbolcu, Türkiye Basketbol Süper Ligi tarafından da normal sezonun öne çıkan oyuncularından birisi olmayı başardı. Ligin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aliağa Petkimspor'un playoff'a çıkmasında büyük pay sahibi olan David Efianayi, 19.0 sayı, 3.8 asist, 2.6 ribaund ortalamasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 normal sezonunun, öne çıkan oyuncularından oldu" dedi.

Öte yandan 28 yaşındaki basketbolcu, normal sezonun birçok haftasında da Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın 5'ine seçilmişti. - İZMİR