Üye Girişi
Haberler

Aliağa Petkimspor'un ABD'li oyuncusu David Efianayi, Basketbol Süper Ligi'nde öne çıkan isimlerden biri oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor'un ABD'li oyun kurucusu David Efianayi, bu sezon gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından sezonun öne çıkan oyuncularından biri oldu. Efianayi, takımının başarısında önemli paya sahip oldu ve normal sezonun öne çıkan oyuncularından biri olarak seçildi.

Aliağa Petkimspor'un ABD'li oyun kurucusu David Efianayi, bu sezon gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından sezonun öne çıkan oyuncularından biri oldu.

Basketbol Süper Ligi'ni 7. sırada bitirerek play-off çeyrek finali oynayan Aliağa Petkimspor'da 28 yaşındaki oyun kurucu David Efianayi, bu sezon gösterdiği performansla takımının başarısında önemli paya sahip oldu. ABD'li basketbolcu, Türkiye Basketbol Süper Ligi tarafından da normal sezonun öne çıkan oyuncularından birisi olmayı başardı. Ligin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aliağa Petkimspor'un playoff'a çıkmasında büyük pay sahibi olan David Efianayi, 19.0 sayı, 3.8 asist, 2.6 ribaund ortalamasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 normal sezonunun, öne çıkan oyuncularından oldu" dedi.

Öte yandan 28 yaşındaki basketbolcu, normal sezonun birçok haftasında da Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın 5'ine seçilmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Aliağa Spor Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title