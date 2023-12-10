Aliağa Helvacı Spor, Aryam 1925 Manavkuyu SK'yı 4-0 yendi

İzmir Süper Amatör Ligi'nin 11. haftasında sahasında Aryam 1925 Manavkuyu SK'yı konuk eden Aliağa Helvacı Spor, rakibini 4-0 yendi. Bu sezon ligde maç kaybetmeyen Helvacı Spor, aldığı galibiyetle puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Helvacı Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kulüp yöneticileri ile çok sayıda futbolsever tribünden takip etti. Ev sahibi, şampiyonluk yolunda final havasında oynanan karşılaşmaya taraftarının yoğun desteği ile başladı. İlk yarıyı 28. dakikada Kenan Atamer'in attığı golle 1-0 önde tamamlayan Helvacı Spor, ikinci yarıda gol oldu yağdı. 51. dakikada Berke Can Zenger takımının 2. golünü attı. Kenan Atamer 59. dakikada takımının 3. kendisinin ise 2. golünü atarken, 77. dakikada Ali Yağan'ın kaydettiği golle Aliağa ekibi, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonunda büyük bir sevinç yaşayan Aliağa ekibi, galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

"Bu yolun sonu şampiyonluk"

Şampiyonluk yolunda tüm maçlara final havasında hazırlandıklarını belirten Aliağa Helvacı Spor Teknik Sorumlusu Mehmet Ateş, "İçeride ve dışarıda oynadığımız tüm maçlar bizim için çok önemli. Takım olarak çok motiveyiz. Lig sonunda şampiyon olmak ve hak ettiğimiz bir üst lige adımızı yazdırmak istiyoruz. Bu yolda bizlerden desteğini esirgemeyen Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a ve 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla 12. adam rolünü üstlenen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk" dedi.

Bu sezon ligde kayıpsız yoluna devam eden Helvacı Spor, aldığı galibiyetle puanını 31'e yükselterek en yakın rakibi Çiğli Belediyespor ile olan aralarındaki 8 puanlık farkı da korudu. - İZMİR