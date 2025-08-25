Aliağa FK Sezona Galibiyetle Başladı, Bucaspor 1 Puanla Döndü

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki ilk hafta maçında Kahramanmaraş İstiklalspor'u iç sahada 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başlarken, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 ise deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, sezonun açılış maçında Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, Aliağa Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-siyahlı takımın iki golünü de yeni transferlerden Harun Kavaklıdere kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise Kemal Rüzgar attı. Bu sonuçla birlikte Aliağa FK, sezona 3 puanla başlamış oldu. Teknik Direktör Polat Çetin de galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını ve bu şekilde diğer maçlarda da devam etmelerinin gerektiğini ifade etti.

Bucaspor 1928'den 1 puanlı başlangıç

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ilk haftasında deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kaldı. Ekonomik sebeplerden dolayı FIFA tarafından verilen transfer yasağını kaldıramayan sarı-lacivertliler, büyük bir bölümü genç oyunculardan oluşan kadrosuyla sahaya çıktı. Kısıtlı şartlara rağmen pes etmeyen İzmir ekibi, zorlu deplasmandan 1 puanla dönmeyi başardı. - İZMİR